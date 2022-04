Örökre eltűnthet az uszodákból Szilágyi Liliána apja

Szilágyi Zoltán nem kívánatos személy a versenyeinken, de ez nem jelenti azt, hogy biztonsági emberek fogják majd az útját állni

– Wladár Sándor, az úszószövetség vezetője mondta ezt, miután az elnökség döntött Szilágyi Liliána édesapjáról. A szervezet által felállított bizottság megállapította: mindazt, amit az úszónő leírt, igaz, Szilágyi Zoltán évekig lelkileg terrorizálta, zaklatta a lányát.

Fotó: Tumbász Hédi

A döntéshez rendelkezésre állt egy jogerős bírósági ítéletet is, amelyben arról volt szó, hogy Szilágyi Zoltán tettlegességig menő agresszív magatartást tanúsított a lányával szemben, továbbá kisebbik lánya, Gerda fejlődését is veszélyeztette.

A mostani döntés egyelőre csak az apukára vonatkozik, versenyzőire nem. Információnk szerint jelenleg Szilágyi Zoltán lelkiismeretére van bízva, elmegy-e versenyekre, ám a fegyelmi bizottság hozhat majd olyan döntést, mely hivatalosan is eltilthatja őt az uszodákból. Fontos ugyanakkor, hogy versenyzői, a Stamina TK sportolói ott lehetnek minden versenyen, őket nem érinti hátrányosan semmilyen döntés.

Szilágyi Zoltán mellett kitart kisebbik lánya, Gerda



Információnk szerint Szilágyi Zoltán nem adja fel a harcot. A jogász végzettségű úszóedző bíróságon harcolhat az igazáért, egyelőre csak annyit reagált, hogy úgy hoztak ellene ítéletet, hogy előtte a vádpontokat sem ismertették vele.