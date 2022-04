Óriási összeg üti Liu Shaoang markát

Többszörösen is sporttörténelmet írt Liu Shaoang 2022-ben, aki – már most borítékolható – szinte biztosan az év sportolója lesz az újságírók év végi szavazásán. A rövidpályás gyorskorcsolyázó lett a magyar sport első téli olimpiai bajnoka egyéni számban, a montreali vébén pedig az összes egyéni számot megnyerte, ezzel együtt neki járt az összetett elsőség is.

Fotó: Árvai Károly

Magyarországon az olimpiák mellett jutalmazzák azokat is, akik olimpiai számban nyernek világbajnoki, vagy Eb-aranyat.

Ez évenkénti versenyek esetében aranyanként 6,25 millió forintot jelent, ez az 500, az 1000 és az 1500 méteren elért montreali első hely után összesen 18,75 millió forint. Ha ehhez hozzáadjuk a pekingi olimpia helyezéseiért járó 139,9 forintot, akkor kiszámítható, hogy csaknem 159 millió lett a bevétel csak az állami támogatásokkal.

Az ember azt hinné, hogy Liu Shaoang ilyenkor elégedetten hátradől, de neki még ekkora sikerek után is vannak céljai.

"Van még egy cím, amelyik hiányzik a gyűjteményemből, hiszen a férfiváltóval még nem nyertünk világbajnokságot. Meg aztán az, hogy újra sporttörténelmi sikereket értünk el, egyáltalán nem jelenti azt, hogy itt a vége" – mindig van feljebb! Lehet duplázni, triplázni például – nyilatkozta a sportág jelenlegi legjobbja a Nemzeti Sportnak.

Fotó: Liu Shaoang, a téli olimpiák magyar rekordere



A további munkáig azonban jön a megérdemelt pihenő. A gyorskorisok az olimpiai ciklus lezárásával a szokottnál hosszabb szabadságot kapnak, Liu Shaoang pedig haza sem tért Montrealból. Maradt a tengerentúlon, New Yorkban kezdte a vakációját, majd a tervei szerint Dél-Amerikába utazik pihenni. Azt egyelőre nem tudja, hogy mikor láthatjuk újra versenyezni, de a 2023-as szezonra biztosan újra csúcsformában lesz.