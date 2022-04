Nagy visszatérés, Juhász Roland ismét válogatott lett

Két, korábban nagypályán sikeres labdarúgó, Juhász Roland és Czvitkovics Péter is csatlakozott a júniusi Európa-bajnokságra készülő magyar minifutball-válogatotthoz, melynek a döntőbe jutás a célja a Kassán sorra kerülő kontinensviadalon. Ott segíthet az együttesen a nagypályán 95-szörös válogatott, a 2016-os Eb-n is szerepelt Juhász Roland, valamint a nemzeti csapatban 10-szer pályára lépett Czvitkovics Péter, illetve a kerethez szintén most csatlakozó Dunai András. Juhász, az Anderlecht korábbi védője arról beszélt, hogy visszavonulása után is szeretett volna futballozni, Nagy Lajos szövetségi kapitány megkeresése ezért is jött jókor a számára.

"Bármilyen szinten válogatottnak lenni nagy dolog, a döntésemben ez is szerepet játszott" - jegyezte meg Juhász, aki megtisztelőnek nevezte a felkérést, egyúttal reményét fejezte ki, hogy segíteni tud a csapatnak.

A legendás játékos 2020 nyarán a Mol Fehérvárból vonult vissza, majd ugyanitt edző lett Szabics Imre stábjában. Februári menesztésük után sem maradtak munka nélkül. Nagy Lajos öt éve irányítja a nemzeti együttest, s szavai szerint mindig is foglalkoztatta, hogy miként tudna előrelépni a válogatottal. Mint mondta, a nagypályától visszavonult játékosok meghívására más országokban is van példa, kiemelte a 2017-ben Eb-győztes oroszokat, akiknél számos korábbi profi nagypályás válogatott futballista szerepelt. A tréner Juhászékkal kapcsolatban azt hangsúlyozta, számára nem csupán a futballtudás a fontos, hanem arra törekszik, hogy emberileg is megfelelő játékosokkal dolgozzon, és őket személyesen is ismeri és nagyra tartja. Úgy véli, velük erősödik a csapat, s ebbéli meggyőződését a két együtt elvégzett edzés is megerősítette. A minifutballt 5+1-es felállásban, 4x2-es kapura játsszák kispályán, szabad téren.