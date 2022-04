"Mind egyenlőek vagyunk" - A ghánai király fia úgy él Magyarországon, mint bárki más

Másfél hónapja szegődött a Honvéd futballcsapatához a Dinamo Kijev kölcsönjátékosaként Mohammed Kadiri, akiről elsőként a Bors írta meg: a ghánai király fia. Az ukrán szerelmével és tündéri kisfiukkal Magyarországra költözött herceg elárulta: eszében sincs előkelőségként viselkedni, ő itt csak egy átlagember.

Fotó: m4sport.hu

A magyar NB I-ben eddig öt meccsen szerepelt „Momo” Kadiri a Honvéd TV-ben nyilatkozva alátámasztotta azokat az információkat, amiket lapunk klubon belüli forrásai is hangsúlyoztak. Eszerint a 26 éves, belső védőként és védekező középályásként is bevethető labdarúgó barátságos és közvetlen, gyorsan beilleszkedett Kispesten.

Engem nem érdekel, hogy herceg vagyok. Mind egyenlőek vagyunk, ezért mindenki ugyanolyan bánásmódot és tiszteletet érdemel. Itt, Magyarországon sem éreztetem senkivel, hogy herceg vagyok.

Afrikában tudják, ki vagyok, de itt egy vagyok a sok közül, és nekem is be kell állnom a sorba. A játékostársaim normálisan viszonyulnak hozzám, ugyanúgy, mint egy átlagemberhez, és én is pontosan így viselkedem – mondta Kadiri, akit gyerekkorától úgy is neveltek, hogy ne apja pénzén dőzsöljön, álljon meg a saját lábán.

Imádja a jó autókat: ha Momo Kadiri viselkedése nem is, a sárga Chevrolet Camarója némileg kilóg a sorból a Honvéd-főhadiszállás parkolójában. Az Instagram-képei alapján korábban egy tuningolt Rolls-Royce luxuskocsija is volt.

– Ha Afrikából indulva labdarúgó szeretnél lenni, egy dolog biztos: az utcán kell elkezdened. Gyerekként én is rengeteget fociztam az utcán – emlékezett vissza a focista, aki egyébként vízvezeték-szerelőnek is tanult, mielőtt 19 évesen el nem határozta, hogy légiósnak áll Európában.

– Nagyon nehéz döntés volt 19 évesen hátrahagyni a hazámat, a családomat, mindent, ami addig fontos volt. Nyelvi nehézségeim is voltak, szóval nem volt egyszerű, de tudtam, hogy Európában sokkal többet tanulhatok a labdarúgásból, a taktikából. A fejlődésem érdekében muszáj volt meghoznom ezt a döntést – mondta.

Azóta megjárta az osztrák Austria Wient és a Dinamo Kijevet, utóbbi kölcsönjátékosaként pedig az orosz Arszenal Tulát és az ukrán Csornomorec Odesszát. Ukrajnában ismerkedett meg szerelmével, Mariammal is, akivel most Budapesten nevelik 7 hónapos kisfiukat.

– Szeretném, hogy a kisfiamnak ugyanolyan szoros kapcsolata legyen velem, mint amilyen nekem van édesapámmal. Mindent megteszek azért, hogy kötődjön hozzám. Nagyon szeretem, ő a világ közepe számomra – áradozott Kadiri.