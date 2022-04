Ezt titkolja Dzsudzsák Balázs: Biztos, hogy felhúznám magam!

Közel két és fél éve, 2019. november 19-én lépett pályára utoljára a magyar labdarúgó-válogatottban Dzsudzsák Balázs. A 108 bevetésével (Király Gáborral holtversenyben) csúcstartó középpályás a Wales elleni vesztes Eb-selejtező óta sokáig reménykedett abban, hogy újra meghívót kap Marco Rossi szövetségi kapitánytól – de ezzel az álmával mára leszámolt.

Dzsudzsák Balázs az utolsó válogatott fellépésén, CardiffbanFotó: MTI

A Debrecenbe 2020 őszén közel 13 évnyi légiós-pályafutás után hazatért Dzsudzsák szavaiból kiderül: nem mindig értett egyet a mellőzésével. Mára valamelyest megbékélt ezzel, vagy legalábbis a nyilvánosság előtt nem akar kipakolni.

– Egyelőre nem szeretném megosztani az érzéseimet ezzel kapcsolatban, mert abból napokig téma lenne. Nem is az a cél, hogy bármit is kirobbantsak, vagy hogy véleményt formáljak. Ha eljön az ideje, szívesen kifejtem a gondolataimat. Most már sokkal nyugodtabban tudok beszélni erről, de azért még biztos, hogy a végére felhúznám magam.

Vágyom a válogatott meccsre, de látom, hogy ez különböző okok miatt már nem adatik meg nekem

– mondta Dzsudzsák a Sportrádiónak adott exkluzív interjújában.

Marco Rossi eleinte azzal indokolta a válogatott korábbi csapatkapitányának mellőzését, hogy Dzsudzsák keveset játszott utolsó arab klubjában, majd sokáig csapat nélkül volt, aztán a Lokinál kikötve egy évig csak az NB II-ben szerepelt.

A holland PSV Eindhovent, majd az orosz Anzsi Mahacskalát és Dinamo Moszkvát is megjárt magyar klasszis Törökország (Bursaspor) érintésével az Egyesült Arab Emírségekben három csapatot is szolgálva hagyott fel a légióskodással. Most elárulta, hogy nem feltétlenül véglegesen.

Dzsudzsák 35 évesen még a futballra és a DVSC sikereire koncentrál, de egy korábbi csapatánál „civilben” számítanának rá. "Kaptam egy meghívást a PSV-től. Májusban utazom ki Eindhovenbe. Szeretnék, ha a PSV nagykövete lennék Magyarországon. Kiráz a hideg, hogy ennyi év után is még számítanak rám" – mondta a holland klubot 2008 és 2011 között szolgált magyar labdarúgó.

– Eleve azért jöttem haza, mert a Debrecenben akarom befejezni. De ahogy már korábban mondtam, soha nem lehet tudni, hogy mikor jön egy telefon, egy jó ajánlattal. Amíg a játéktudásomra, karakteremre szükség van, addig soha nem mondom azt, hogy már nem megyek. Nyilván annak az ajánlatnak olyannak kell lennie, hogy el tudjam hagyni a Debrecent, amit ma már nagyon nehezen tennék meg – mondta Dzsudzsák Balázs.