Óriási bejelentést tett a kajakozó, bővül a családjuk

A kajakozó Instagram-oldalán osztotta meg a hírt, hogy hamarosan megszületik második gyermekük. Dudás Miki és Szigligeti Ivett a Nyerő Páros 2021-es évadában is szerepelt, ahol a nézők közelebbről ismerhették meg az élsportolót és párját. Korábban arról is nyilatkoztak, hogy szeretnének kislányuk, Nara mellé egy kistesót. Úgy tűnik, ennek most jött el az ideje.

A fotósorozaton jól látszódik, hogy Ivettnek már növekszik a pocakja, de azt egyelőre nem árulták el, hogy mikor születik meg a babájuk, és hogy az édesanya kisfiút vagy kislányt hord a szíve alatt.

– Úton a Kistesó – írja a posztban a sportoló lényegre törően.