Idegenként érkezett Magyarországra a válogatott új játékosa

Marco Rossi szövetségi kapitány március 14-én hirdetett keretet a Szerbia, (19:30, M4 Sport) illetve a március 29-i Észak-Írország (20:45, M4 Sport) elleni barátságos találkozókra. A csapat három újoncot avat, Ádám Martin és Baráth Péter mellett az angol másodosztályban szereplő Barnsley csapatából Callum Styles is első válogatott összecsapására készülhet.

Styles a Yorkshire Postnak adott interjút arról, hogyan is élte meg az elmúlt napok eseményeit. A 21 éves, legtöbbször szélső védő elmondta, két evvel ezelőtt tudta meg, hogy egyik nagymamája révén magyar vér is csörgedezik benne. Sajnos a magyar nagymamája már elhunyt, Styles nagyszülője, és magyar rokonai tiszteletére szeretne mindent beleadni a piros-fehér-zöld mezben.

Magyarországon még nem járt, pedig egyszer már közel állt hozzá:

"A (2020-as) korlátozások előtt Budapestre terveztem menni a barátnőmmel. A szállást már le is foglaltuk, azonban néhány héttel az utazás előtt a bezárások miatt le kellett mondanunk az utat."

A Barnsley alapembere továbbá elmondta, bár a szoros mérkőzésnaptár miatt még nem volt ideje rendesen utánanézni a magyar csapat múltjának, de azt már tudja, az ötvenes évek válogatottja fantasztikus volt.

Styles izgatottan várja, hogy a topligákban futballozó csapattársaitól tanuljon:

"Sok játékos játszik a Bundesligában, amely a világ egyik legjobb ligája, és a benne játszó játékosok is a világ legjobbjai közé tartoznak. Remélhetőleg ez rám is hatással is lesz, és sokat tudok majd tőlük tanulni, valamint fejleszteni a játékomat."

Angliában az elmúlt években többször csodagyerekként tartották számon, azonban a korosztályos válogatottakba végül nem hívták be. A Yorkshire Post „Anglia vesztesége, Magyarország nyereségeként” hivatkozik Callum Stylesra.

A balszélen játszó ballábas játékos mindenképpen komoly erősítés lehet, ugyanis tökéletesen beleillik Rossi szárnyvédős formációjába.