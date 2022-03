"Harcolni kell tovább" - történelmi sikert ünnepel a magyar legenda

A Fehérvár gárdája már tizenöt éve az osztrák "bázisú" ligában vitézkedik. A csapat hetedik alkalommal került a legjobb nyolc közé, a rájátszásba, de a negyeddöntőn most először jutott túl. Az öröm határtalan Fehérvárott, de Ocskay Gábor állítja, nincs megállás.

– Nem lehet megállni egy ilyen történelmi sikert követően – mondta az Ifjabb Ocskay Gábor Jégkorong Akadémia kuratóriumának elnöke, az AV19 elnökségi tagja. – Óriási bravúr, amit a csapat véghezvitt, erre a sikerre mindenki felkapja a fejét, aki egy kicsit is szereti, követi a jéghokit.

A honi jégkorongsport élő ikonja szerint nagyon kellett már, és nem csak nekik, hanem az egész magyar hokinak – a durván kétéves pandémia-szünet után – egy igazán pozitív robbanás, egy ünnepelhető nagy siker.

– Sokan kérdezik, hogyan tovább – folytatta a a napokban a Magyar Érdemrend tisztikeresztjével kitüntetett Ocskay Gábor. – Mint említettem, nincs megállás, harcolni kell tovább, de már a bajnoki cím elnyeréséért. Mégis milyen sportoló az, amelyik nem a végső győzelemre tör.

Ocskay elmondta, hogy a csapata profi edzőnek és stábjának köszönhetően hatalmasat fejlődött mind játékban mind pedig mentálisan.

– A csapat másodedzője, Kiss Dávid úgy nyilatkozott a találkozót követően, hogy az új játékrendszerüknek köszönhető az eredményes szereplés. Egyénileg és csapatként mindenki tudja a dolgát. Egyetértek vele, látható, hogy a játékosok mindent beleadnak, mentálisan és fizikálisan is szinte mindent végre tudnak hajtani a jégen.

Ocskay Gábor januárban ünnepelte hetvenedik születésnapját, kitüntetést kapott a napokban és a fehérvári hokisok is meglepték az örökifjú Csicsó bácsit.

– Ilyen ritkán fordul elő az ember életében, hogy rövid idő alatt háromszor is ünnepelhet. Nekem megadatott és remélem, a fiúk tovább folytatják a menetelést. Biztos vagyok abban, hogy az elődöntőben is kitesznek magukért, és további győzelmekkel tudják majd gyarapítani ezt a történelmi sikert, amelyet egy nagyon kemény bajnokságban értek el. Igaz, már így is kitörölhetetlen fejezetet írtunk a jégkorong nagykönyvébe.