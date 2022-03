Figyel a kajára az egyre karcsúbb paksi gólvágó

– Az elmúlt időszakban étkezési tanácsadó segíti. Ez mit jelent? Mit ehet? Egyáltalán fogyott azóta?

– Természetesen fogytam is azóta, mióta rendszeresen dietetikussal konzultálok. Nyilván másképpen táplálkozom egy kicsit, de azért eddig sem éltem "amatőr" módon. Ezért nem is kellett annyira drasztikus változtatásokat eszközölni. Az igazság, hogy többször kell ennem, kevesebbet.

– Rekordot döntött az elmúlt hétvégén, a 12 csapatos NB I-es mezőnyben még egyetlen játékos sem szerzett 23 gólt. Mit jelent számára, hogy olyan dolgot ért el, ami korábban senkinek sem sikerült?

– Ez persze nagy szó, örülök is neki, hogy sikerült, ugyanakkor messze van még a vége. Remélem, góljaim számát a hátralévő majd’ egy teljes bajnoki kör alatt tovább gyarapíthatom. Azon vagyok, hogy a szezon végén minél több legyen, és ezáltal csapatunk is minél előkelőbb helyen végezzen a tabellán.

– Az európai aranycipőért folytatott versenyben a 46. helyen áll 23 ponttal. Erling Haaland például 32 ponttal áll, tehát nincs messze tőle a Dortmund norvég sztárja. Jelent extra motivációt, hogy világsztárokat előzhet meg?

– Azt azért látni kell, hogy az aranycipő még így is rettentő messze van. Persze nagyon örülök neki, hogy ott vagyok az ötvenes listán, és jó lenne minél feljebb kapaszkodni rajta. Egyszeres szorzónkat jó lenne megduplázni, és akkor már az én góljaim száma is kiválóan mutatna (nevet)…

– Kivel szeretne együtt játszani a magyar válogatottban? Ki az a csatár, akivel úgy véli, a legideálisabb páros lehetne?

– Ezen még így nem gondolkoztam, jó kérdés. Az biztos, hogy a válogatott tele van kiváló játékosokkal, így mindenkivel kipróbálnám magam. Egyelőre azonban örülnék, ha ott lennék, megjönne már a meghívó, és majd utána jobban fog izgatni ez a kérdés. Az biztos, a nemzeti csapatban is keményen kell dolgozni, hogy az ember megkapja a lehetőséget, ha beválogatnak, én azon leszek.

– Pakson, egy-egy mérkőzés előtt, milyen utasítással küldi pályára az edzője, Bognár György?

– Az elejétől kezdve ugyanazokat kéri. Fontos, hogy rendre az ellenfél kapuja előtt legyek, figyeljek oda az érkezésekre… A fő feladatom tehát, hogy folyton veszélyeztessek a tizenhatoson belül, hála Istennek ezeket eddig úgy vélem, abszolválni tudtam.

– Ha már Bognár, akkor Bognár István. Stefi eligazolt, többen úgy vélték, nélküle nehezebb lesz gólt lőnie, hiányoznak majd a passzai.

– Stefi egy különleges képességű, utolsó, kulcspasszos játékos. Én is sok kiváló labdát kaptam tőle, de mint látszik, távozása után a társak továbbra is rendre megtalálnak. Kevesebb labdát tehát nem kapok, többen is rendre nagyszerűen helyettesítik.

– Végül, de nem utolsó sorban arra vagyok kíváncsi, kacsingat-e külföldre? Ha igen, melyik az a bajnokság, ahol szívesen kipróbálná magát?

– Az angol futballt kedvelem a leginkább, az az abszolút favorit, azonban, hogy mi a realitás, már más tészta. Jelenleg csak az adott szezonomra koncentrálok, és majd meglátjuk a végén, mire lehet elég ez az évad. Meglátjuk, mit hoz majd a nyár, most viszont szeretném minél jobban befejezni ezt a szezont.