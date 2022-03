A világ legjobbja köszöntötte a 99 éves magyar legendát

Minden idők legjobb jégkorongozója, a legendás 99-es Wayne Gretzky dedikált mezt küldött ajándékba a világ legidősebb játékosának, a 99. születésnapját szerdán ünneplő Dr. Pásztor Györgynek.

Március 2-án töltötte be a 99. életévét Dr. Pásztor György, ötszörös magyar bajnok, egykori válogatott jégkorongozó, edző, sportvezető, a Magyar Jégkorong Szövetség (MJSZ) tiszteletbeli elnöke, a Nemzetközi Jégkorong Szövetség (IIHF) Hall of Fame-jének és a honi jégkorongsport Hírességek Csarnokának tagja. A világ legidősebb jégkorongozóját az MJSZ elnöke, Such György, és Sipos Levente főtitkár otthonában köszöntötte. A jeles alkalomból René Fasel, az IIHF egykori elnöke, és Luc Tardif jelenlegi elnök videóüzenetben köszöntötte Pásztor Györgyöt. Az ünnepeltet meglepte Wayne Gretzky is, aki egy dedikált mezt küldött ajándékba. Minden idők legjobb hokijátékosa telefonon és videóüzenet formájában is jókívánságait fejezte ki a legendának.