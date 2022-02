Mélyponton Cristiano Ronaldo, negatív csúcs felé tart

Amikor 2021 nyarán, 13 év után visszatért az Old Traffordra az ötszörös aranylabdás Cristiano Ronaldo, a Manchester United-szurkolók megváltóként tekintettek a csatárra.

2022-ben még nem szerzett gólt a klasszis (Fotó: AFP)

A korábbi közönségkedvenc azonban idén nem találja a félelmetes góllövő cipőjét. Bár a Bajnokok Ligájában mind az öt pályára lépett mérkőzésén betalált, a Premier League-ben 20 bajnokin csupán nyolc gólt ért el. Az FA-kupában büntetőt hibázott, a United pedig szégyen szemre kiesett a másodosztályú Middlesbrough ellen.

Ronaldo a Southampton ellen elpuskázott egy üres kapus lehetőséget is, ezzel pedig már hat összecsapás óta gólképtelen. Amennyiben nem talál be a soron következő Brighton elleni találkozó alkalmával, negatív rekordot állít be. Legutóbb 2008 december 21. és 2009. január 17. között hét tétmérkőzés alatt egyszer sem szerzett gólt, ezt ismételheti meg a klasszis.