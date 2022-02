Nem kertelt, erőset mondott edzője Liu Shaolin Sándorról

Eddig egy arany- és két bronzérem, mellette pedig pontszerző magyar helyek a téli olimpián, nagyjából ezt várta Csang Csing Lina, a magyar rövid pályás gyorskorcsolya-válogatott vezetőedzője.

Az, hogy az első napon a vegyes váltónk bronzérmet szerzett, megalapozta a szereplésünket

- mondta a Nemzeti Sportnak.

Liu Shaolin Sándor ezer méteren történt kizárásáról elmondta, a harag, a düh hasztalan érzés, ráadásul nem változtat az eredményen.

"Én sokkal jobban aggódtam Shaolin miatt, mert nem tudtam, mekkora rombolást vitt véghez benne döntés, és azt sem, hogy a történteknek milyen hatásuk lesz a későbbiekre. Ő általában lerázza a válláról a terhet, a legnehezebb helyzetekben is képes arra koncentrálni, hogy a legjobb legyen, de az olimpiát Kínában rendezik, a lelátón ülnek kínaiak is, akiknek egy része ugyan szurkol neki, ám a kizárásával mégiscsak a hazaiak versenyzője nyerte meg az aranyérmet – mindez csak hozzátett ahhoz a nyomáshoz, amely általában nehezedik rá. De rendkívül büszke vagyok rá, mert szerintem ezúttal is bizonyított, felállt a padlóról. Ebben segítette az is, hogy mindenki elismerően beszélt a teljesítményéről és a formájáról, s egy-egy nap végén ez legalább annyit számít, mint az érem" - fogalmazott a vezetőedző.

Hozzátette:

Shaolin 2026-ban olimpiai bajnok lesz.