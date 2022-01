Komoly változás, szívátültetése után megszólalt Fazekas Róbert

Fazekas Róbert a sporton kívül is nagy küzdő. Az Európa-bajnok, vb-ezüstérmes diszkoszvető december 16-án esett át életmentő szívátültetésen. Hetekig a városmajori szívklinikán gyógyult, de január 6-án szabad jelzést kapott, s hazaköltözhetett családjához Szombathelyre. Persze most is a legfontosabb a biztonság.

– Kezdjük azzal, hogy jól vagyok, napról napra erősebb. Már csak kontroll-vizsgálatokra kell visszajárnom a klinikára – mondta a Borsnak a 46 esztendős atléta. – Az otthonomban kipakoltak egy szobát, azt használom meg steril helyiségként, Egy barátom nanotechnológiás fertőtlenítéssel kitakarította, így teljes biztonságban vagyok.

Fotó: Szabó Miklós

Fazekast egyedül az bántja, hogy hónapok óta továbbra sem ölelhette még magához kislányát, Rékát.

– Végre nem csak videón, vagy telefonon tudunk egymással beszélni. Ott élnek velem a lakásban, a közös helyiségekben pedig maszkot viselünk. Ez a legfontosabb most, hogy ne fertőződjek meg és még a nátha is elkerüljön.

Fazekas már a kórházban, nem sokkal a műtétje után is sétált a folyosókon, vagy a kertben, most azonban már egyre többet vállal. Napi 2-3 kilométert is elbír az új szívével, persze csakis addig, amíg kényelmes és nem fárasztó a számára. Korábban írtunk arról, hogy a diszkoszvető ősz óta a klinikán várt az új szívre, melyet végül Németországból kapott meg. Ezt annak is “köszönheti”, hogy a koronavírus miatt ott szüneteltetik a hasonló műtéteket, így Fazekasé lehetett az új “ketyegő”.