"Remélem, megismer a fiam" - gyermekáldás előtt áll a magyar pólósztár

- Hogy érzi magát Reccóban?

- A lehető legjobban – mondta a Borsnak Zalánki. - Genovához tartozunk, ennek ellenére nyugodt kisvároska. Senki nem jár kocsival, legfeljebb elvétve, mindenki motorral közlekedik. Az emberek segítőkészek, feszültségnek nyoma sincs.

- Mennyire ment könnyen vagy éppen nehezen a beilleszkedés a világsztárokkal tele csapatban?

- Én is tartottam ettől kezdeteknél, de jól alakultak a dolgok. Szinte egy szót sem tudtam olaszul csak angolul, és az egyik csapattársam megveregette a vállamat és azt mondta, innentől fogva egy szót sem mond angolul nekem, csak olaszul. Most ott tartok, hogy lassan kezdem érteni az olaszt. Persze a játék is jól megy, szinte szórom a gólokat a bajnokságban és a BL-ben is.

- Szakmailag is sikerült a elfogadtatni magát?

- Azt hiszem, igen. Szerintem sikerült megfelelő rangot kivívnom, kedvelnek a társak és a szurkolók.

- A Pro Recco tele van külföldi játékossal. Mi az arány az olasz bajnokság és Bajnokok Ligája meccsei között?

- Az olasz bajnokságban négy idegenlégiós lehet egyszerre a medencében. A Bajnokok Ligájában nincs ilyen korlátozás, de egy külföldi mindig pihen a BL-ben.

- A magyar vízilabdának, és önnek is sűrű lesz az idei év. Ha egy év múlva megkérdezem, mivel lenne elégedett?

- Eredményeket ne várjon tőlem, mert soha nem tudtam jól tippelni. De azt bátran mondhatom, mind a klubomban, mind a magyar válogatottban szeretnék sikeres lenni.

- Felesége, hogy érzi magát Olaszországban?

- Mindent megbeszélek vele, még azt is egyeztettük, hogy hány évre írjak alá. Ő gyermeket vár, és pont akkor fog szülni, amikor én a magyar válogatottal a fukuokai vb-re készülök. Remélem, a kisgyerek meg fog ismerni... Abban is bízom, ha majd nagyobb lesz, és kint szurkol az anyukájával a lelátón, akkor büszke lesz rám…

A magyar férfi válogatott az első idei tétmérkőzését január 18-án vívja, akkor Győrben Montenegró lesz az ellenfél a világligában. A Fukuokában sorra kerülő májusi világbajnokság ezúttal nem kvalifikál sehova, míg az augusztusi, horvátországi Európa-bajnokságról már ki lehet jutni a 2023-as vb-re, ami fontos állomása lesz a párizsi olimpiai ciklusnak.