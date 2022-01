Óriási fordulat: Nem Szilágyi Gerda írta a botrányos sorokat

Mint arról lapunk is beszámolt, nem sokkal a Szilágyi Liliána-ügy kirobbanása után, január 3-án egy súlyos vádakat leíró blogbejegyzés látott napvilágot, amelynek szerzője magát Szilágyi Gerdának mondta. A zavaros sorokban Szilágyi Liliána, Cseh László és Hosszú Katinka is döbbenetes témákban került említésre. A botrányos üggyel kapcsolatban most kiderült, hogy feljelentést tett a rendőrségen Szilágyi Gerda, miután visszaéltek a nevével – írja a Telex.

Szilágyi Zoltán a portálnak elmondta:

már hetekkel ezelőtt tudomásukra jutott a blog, valamint legalább egy ál-Facebook-profil létezése.

Mint mondta, kisebbik lánya három héttel ezelőtt feljelentést tett a rendőrségen személyiségi jogokkal történt visszaélés miatt.

Mérhetetlenül szomorúvá tesz őt és engem is, hogy visszaéltek a nevével

– mondta a portálnak Szilágyi Zoltán. Hozzátette: ő és lánya is elhatárolódnak a bejegyzésben leírtaktól.

Szilágyi Zoltán tudomása szerint az ügy még nyomozati szakaszban van, egyelőre nem kaptak visszajelzést annak állásáról.