"Nem akarok senkit megbántani, de..." - ezt gondolja a kézisek kudarcáról a legenda

Legalább két hétre tervezett a magyar válogatott az Eb-n, sőt, a merészebb jósok még az elődöntőben is látni vélték kéziseinket. Ehelyett maradt a búcsú, a 15. hely, két vereség és egy győzelem után a minimális elvárás, a középdöntő is elmaradt. Ezzel a magyar együttes története legrosszabb pozíciójában zárt. Mindez hazai pályán, 20 ezer néző előtt. Borzasztó mindezt feldolgozni, s ezt maguk a játékosok is tudják.

- Biztosan sokszor eszünkbe fog jutni az, milyen lehetőséget szalasztottunk el, mikor lesz újra egy ilyen lehetőség. Nehéz most szavakat találni, kell egy kis idő, hogy fel tudjuk dolgozni. Itt volt az óriási sansz, és nem éltünk vele – mondta a lefújás után Bánhidi Bence, aki szerint sok társát megbénította a teher. Kerestük a Szeged játékosát, ám a szövetség kérésére nem nyilatkozhattak a kézisek.

Így maradt a nagy kérdés, mi történt az elmúlt két évben remekelő csapattal, amely tavaly a vébén csak hosszabbítás után kapott ki a franciáktól a negyeddöntőben, s végül ötödik lett. A korábbi kiváló kapus, Fazekas Nándor is úgy érzi, óriási esélyt szalasztottak el a játékosok.

Fotó: Török Attila

- Nem akarom bántani a fiúkat, mivel ahogy minket szurkolókat, őket is nagyon megviseli a kudarc – mondta a Borsnak a 45 éves korábbi kapus. - Hiába mondják, hogy nem volt teher a hazai pálya miatt, tisztán látszott, hogy sokakat bénított a szurkolótábor és az az óriási elvárás, amit évek óta hallottak az Európa-bajnoksággal kapcsolatban. Ezen a szinten megengedhetetlen hibák jellemezték a játékunkat. Az akarat és a szív megvolt, a kézilabdázás hiányzott. Többen tudásuk alatt játszottak, sorolhatnám a neveket, de nem akarok senkit sem bántani. Maguk a játékosok is tudják, kik azok jobban teljesíthettek volna.

A londoni olimpián negyedik helyet szerző gárda kapusa szerint az igazán fájó, hogy hazai pályán maradt el a remek szereplés:

- A csapat fiatal, számos tornán alkothat még nagyot. De nem hazai pályán. Jó eséllyel többé nem lesz ilyen esélye a csapatnak. Ezt kell most mindenkinek feldolgoznia, én szurkolók a fiúknak.