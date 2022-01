Itt a nagy fordulat Djokovics ügyében, manipulálhatták a koronavírustesztjét

Egyre több ellentmondásnál lóg ki a lóláb az Ausztráliába oltatlanként beengedett Novak Djokovics sztorijában a december közepén (?) elkapott koronavírus-betegségéről, és a különengedélyét megalapozó kigyógyulásáról.

Djokovics csak a kérdések és vádak egy részét tudta megválaszolni Fotó: AFP

A zavaros huzavona után Melbourne-be engedett oltásszkeptikus Djokovics a jelek szerint – ha az illetékes miniszter továbbra sem él a vétójogával – részt vehet az Australian Openen. Pedig a német Spiegel magazin szerint meghamisíthatták a december 16-i pozitív Covid-tesztjét, amire hivatkozva a teniszező kigyógyultként vízumot kapott.

A teszt digitális eredetijének időbélyegzője nem egyezik a dokumentum dátumával: a zerforschung.org szakértői szerint valójában 10 nappal és 50 ezer másik teszt elvégzésével később, 26-án 14.21-kor készült.

Djokovics nem vállal sajtótájékoztatót vagy interjút. Egy közleményben reagált ugyan a „félretájékoztatásokra”, de csak a kérdések, vádak egy részét válaszolta meg.

– December 14-én részt vettem egy belgrádi kosármeccsen, és utána megtudtam, többen pozitív koronavírustesztet produkáltak. Nem voltak tüneteim, egy gyorstesztem pedig negatív lett. Ezután hivatalos PCR-tesztre is elmentem – emlékezett Djokovics.

Előbbi miatt ment el egy teniszeseményre, az akadémiája növendékeit díjazta. Amint megtudta, hogy a PCR-teszt pozitív, lemondta a programjait, kivéve egy rég lezsírozott, 18-ai L'Équipe-interjút és -fotózást, hogy „ne okozzon csalódást”.

Elismerem, át kellett volna ütemeznem az összes kötelezettségemet

– írta most, de ez már az eddig mellette álló szerb kormányfőnél is kiverte a biztosítékot:

– Ha tényleg így tett, az egyértelmű szabályszegés volt. Ha pozitív vagy, azonnal el kell szigetelned magad – mondta a BBC-nek Ana Brnabics miniszterelnök.



Djokovics szerint "emberi hiba történt", az ügynöke ikszelte be helytelenül a vízumkérelmében, hogy az utazása előtti 2 hétben nem hagyta el Szerbiát, noha ekkor Marbellán is járt (ezért akár egy évre börtönbe is zárhatnák a teniszezőt).