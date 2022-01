Az eljegyzésről mesélt Hosszú Katinka édesapja

Hosszú Katinka mindig képes meglepetést okozni. Hol az úszásával, fantasztikus eredményeivel vagy éppen a gyengébbre sikeredett tokiói teljesítményével, vagy egy jól előkészített nagy bejelentésével, amit a tőle már-már megszokott módon, a közösségi oldalain tárt a nyilvánosság elé. Katinka most sem tett másként, a világhálóra tett fel egy képet, amin annyi látszik, hogy párja, Gelencsér Máté térdre ereszkedve szól hozzá a naplementében.

– Igen! – írta a képhez a háromszoros olimpiai bajnok.

Nem nehéz kikövetkeztetni, hogy Hosszú Katinka kezét megkérte Máté, és ezután már a vőlegény nem csak edzőként egyengeti tovább menyasszonyának útját. A fiatalok "tettéről" Katinka édesapja, az egykori kiváló kosárlabdázó, Hosszú István persze tudott, de számára is volt egy kis meglepetés a dologban.

Persze, beavattak a fiatalok, de be kell vallanom, hogy számomra is új volt, mi több meglepett, hogy a neten jelentették be – mondta a Borsnak Katinka édesapja. – Megtették az első lépést azon az úton, hogy egyszer férj és feleség legyenek.

Hosszú István természetesen örül, hogy gyűrűt húztak lánya ujjára.

– Melyik szülő nem repes az örömtől, ha a gyerekeit boldognak látja? – kérdezett vissza a papa. – Látom rajtuk, hogy szeretik egymást, kiegyensúlyozottak, ami nagyon fontos az életben.

A büszke papa egyelőre nem várja, hogy nagypapa legyen, mert tudja, lányának még akad dolga az uszodában. Katinka ugyanis korábban bejelentette, esze ágában sincs felhagyni az úszással, meg sem fordult a fejében, hogy visszavonuljon.

Katinka úgy készül a szigeten párja, bocsánat, vőlegénye és Máté apjának segítségével, hogy májusban szerepel a világbajnokságon Fukuokában – utalt a felröppent hírre, hogy elmaradhat a vébé. – Nagyon bosszantó lenne, ha "lyukra futna", hiszen tudom, teljes erőbedobással, minden idegszálával készül a világbajnokságra. Én pedig arra, hogy szurkolhassak neki.