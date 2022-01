Hosszú Katinkának kevés hiányzik az örömhöz

A tavalyi tokiói olimpián Hosszú Katinka egy ötödik és egy hetedik hellyel volt kénytelen beérni, de az olimpiai és világbajnok úszót nem olyan fából faragták, hogy egykönnyen feladja a küzdelmet.

– Ön szerint Katinka képes lesz megszerezni a századik világversenyes érmét? – kérdeztük a világbajnok exkapitánytól.

– Mivel nem ok nélkül Iron Lady a beceneve, igen, hiszen arra predesztinálja tehetsége, versenyrutinja, kitartása – hangzott Hargitay András válasza.

– Bevallása szerint a testsúlya is elszaladt az utóbbi hónapokban, és attól csak sziszifuszi erőfeszítéssel, dekánként tud megszabadulni.

– A plusz súly a téli időszakban nem meglepő, mással i előfordult már hasonló. Ne féltsék Katinkát, lefaragja.

– Ismer olyan titkot, ami csakis az olimpiai bajnoknőnket jellemzi?

– A küzdőképessége, ami az ő esetében művészet. Sose beszél a levegőbe. Igaz, nagy kérdés, hogy mennyit változik riválisainak száma és minősége.

– Érdekes, de a két, talán legnehezebb úszásnemben, vegyesen és pillangón veszi célba a századikat.

– Ezen lehet, hogy változtathat, mert ne felejtsük el, háton is nyert olimpiát.

– Nem kizáró ok, hogy immár harminckét esztendős?

– Az évek múlása Katinka esetében nem gond. Ha csak a 2024-es párizsi olimpián veszi át történelmi érmét, annak is örülnék, mert így tovább élvezhetném az úszását. Miként korábbi férje és edzője, úgy mostani élettársa, trénere, Gelencsér Máté is pluszerőt szolgáltat neki. A szerelem mindkét esetben hihetetlen energiát kölcsönzött, illetve kölcsönöz ma is Katinkának.