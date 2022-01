Döntöttek, ide temetik Csollány Szilvesztert

Ezer szállal kötődött Sopron városához a koronavírus-betegségben hétfőn elhunyt Csollány Szilveszter. Az olimpiai bajnok tornász itt született, s noha pályafutása során megfordult az Újpest, a Dunaferr és a Honvéd klubjában is, visszavonulása óta Magyarországon többnyire a Hűség városában élt. A Bors információja szerint a végső nyughelye is Sopronban lesz, noha a búcsúztató időpontjáról, s annak módjáról egyelőre nem született döntés. Csak arról, hogy a tornász végleg hazatér...

A család egyértelműen Sopron mellett döntött, de nem kizárt, hogy a végső szertartás előtt lesz egy búcsúztató Budapesten is

– nyilatkozta lapunknak egy, a neve elhallgatását kérő informátor.

Korábban a Magyar Olimpiai Bizottság jelentette ki, hogy saját halottjának tekinti Sydney aranyérmesét. Ez azt is jelenti, hogy részt vesz a végső búcsú szervezésében is. A magyar sport több nagy olimpiai bajnoka is a Farkasréti temetőben nyugszik, ezért kerülhetett szóba Budapest. Csollány családja, – felesége, két kisebbik lánya – és szinte az összes rokona azonban Sopronban él, ezért nem is születhetett más döntés. Szilveszter édesanyja szintén a megyében, Győrben lakik, ő onnan látogathatja majd fiatalon elhunyt fia végső nyughelyét.

Információnk szerint a koporsós temetés, vagy hamvasztásos szertartás között még nem született döntés, előző esetben szigorú szabályokat kell betartani amiatt, hogy az elhunyt koronavírusban szenvedett.