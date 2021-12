Szalai rövidre zárta a pletykát

Rossit is róla faggatták

A korábban a Napoli és a Juventus érdeklődését is felkeltő Szalai Attila sorsa az olasz sportújságírókat is foglalkoztatja. A minap Piemonte tartomány Év edzőjének szavazták meg Marco Rossit, aki a torinói díjátadón elárulta nekik: a játékosai közül Szalai helytállna az olasz futballban, még ha a sajtóhírek alapján a Chelsea-nél is köthet ki.