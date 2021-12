Kiderült! Ő a Fradi új vezetőedzője

Ricardo Moniz, Thomas Doll, Sergei Rebrov és Peter Stöger után újabb sztáredző ül le az FTC férfi labdarúgócsapatának kispadjára. Ismerje meg Sztanyiszlav Csercseszov kapus- és edzőkarrierjét, hogy jutott el Észak-Oszétiából a Fradiig!

Az OTP Bank Ligában cím védő férfi labdarúgócsapatunk a jövőben az új orosz vezetőedzőnk, Sztanyiszlav Csercseszov irányításával készül az előtte álló feladatokra. Alábbi cikkünkben bemutatjuk a nyáron még az Európa-bajnokságon Oroszország válogatottját irányító szakember játékos-pályafutását, illetve edzői karrierjét, valamint személyiségéről is próbálunk egy-két érdekességet elárulni.



Csercseszov, a kapus



Sztanyiszlav Szalamonovics Csercseszov 1963. szeptember 2-án született az egykori Szovjetunió területén, Észak-Oszétia Alagir nevű városában, négy lánytestvér mellé. Édesapja buszsofőrként dolgozott. Csercseszov sportiskolába járt, ahol kapusként és csatárként is számítottak rá, de mivel gyorsan elérte a 183 centiméteres magasságot, többnyire a gólvonalon szerepelt a meccseken. 18 évesen kapta első profi szerződését a Szpartak Ordzhonikidze (jelenleg Vlagyikavkaz) együttesétől. Tehetségére felfigyelve három évvel később már a moszkvai Szpartaknál találta magát – ahol pályafutása során négy időszakot is eltöltött játékosként, majd egyet sportigazgatóként és vezetőedzőként –, ahol a legendás Rinat Daszajev tartalékja volt. Csercseszov már ekkor hordta jellegzetes bajuszát. A fiatal kapus kivárta a sorát, egy évet kölcsönben a Lokomotív Moszkvánál is eltöltött, míg a Szpartak első számú kapusává vált.



1990-ben dokumentumfilmet forgattak Csercseszovról, mint Észak-Oszétia büszke fiáról, aki fiatalon a Szovjetunió bajnoka lett és elnyerte az Év kapusa díjat. A film tele van személyes felvételekkel, mint az esküvője, vagy, ahogy a családi ház körül segít. „Eleinte nem szerettük, hogy focizik, de most már a labdarúgás jelent mindent számunkra – mondta akkor édesapja.

” Gyerekként örökké a labdával rohangászott, rosszalkodott, mindent összetört, az ablakokat rendszeresen kirúgta… De most már jó fiú.” Az akkor 27 éves Csercseszovnak már labdarúgóként voltak filozófusokat megszégyenítő gondolatai a fociról. „A sakk esetében megtalálható egy könyvben az összes nyitás, a labdarúgásban azonban nem lehet mindent előre látni” – vélekedett a Szpartak kapusa.

Csercseszov, az edző

Csercseszov utolsó teljes játékosidényében, 2001-2002-ben a Tirolnál a később, 2014-ben világbajnoki címet szerző német tréner, Joachim Löw kezei alatt dolgozott, s a kapus igyekezett minél több edzői fogást ellesni a szakembertől.

„Csercseszov az egyik legérdekesebb játékos, akivel valaha dolgoztam. Rendkívül ambiciózus, nagy hatással volt az öltözőre, s mindig jó irányba terelte a társakat. Kevés olyan profi labdarúgóval találkoztam, mint ő” – vallott az oroszról Löw a 2017-es Konföderációs Kupán.

Csercseszov az osztrák Kufsteinnél kezdte edzői pályafutását 2004-ben, majd volt klubja, a Tirol vezetőedzője lett. 2007-ben tért vissza a Szpartakhoz, mint sportigazgató, majd övé lett a kispad is. Csercseszov bár edzőként kevés trófeával rendelkezik, minden klubjánál pozitív változásokat ért el. 2007-ben a Szpartakkal, egyetlen győzelemre volt attól, hogy orosz bajnok legyen. Később a Terek Groznij és az Amkar Perm játékoskeretét is úgy megerősítette, amelynek köszönhetően a kluboknak nem voltak kiesési gondjai. A Dinamo Moszkvával pedig 2014 őszén menetelt az Európa Ligában, mind a hat csoportmeccsét megnyerte, a görög Panathinaikos, a holland PSV és a portugál Estoril ellen.



Magabiztossága mellett kemény és határozott, nem megy a szomszédba, ha rendet akar tenni a játékosai között. Emlékezetes öltözői balhéi voltak korábban, ismert, válogatott játékosokkal, a Dinamónál Fjodor Szmolovval, a Lokomotivnál Igor Denisovval.



A 2015-2016-os szezonban Varsóba igazolt, s a Legiával mindent megnyert, bajnok és kupagyőztes is lett. A Dinamónál és a Legiánál magyar labdarúgókkal is dolgozott, Moszkvában Dzsudzsák Balázs, Varsóban Nikolics Nemanja volt a játékosa. Az idén gyenge szezont produkáló lengyel klub szurkolói üzentek is nemrég Csercseszovnak, hogy visszavárják. Érdekesség, hogy Lengyelországban, mint talán ahogy most Magyarországon is „tartottak” a szakember érkezésétől, de a szurkolók gyorsan megszerették, s az újságírók is kedvelték retorikáját és viccelődéseit.

Csercseszov egy sajtótájékoztatón egyszer azt válaszolta, hogy miért hagyta ott Oroszországot Varsóért:

„A medvém már nagyon szeretett volna ellátogatni a varsói állatkertbe, s nem mondhattam neki nemet.”

A Legia után a 2016-os Európa-bajnokságon leszerepelt orosz válogatott szövetségi kapitányának nevezték ki. Ekkor került igazán középpontba. Csercseszovot nyugodt embernek tartják, edzéseken és meccseken sem emeli fel a hangját, általában akkor a legdühösebb, amikor suttogva beszél… Az Instagramot és a több közösségi médiás platformot állítólag butaságnak tartja, de nincs ellenére olykor szerepelnie azokon. Csercseszov emlékezetes alakítása volt a 2018-as világbajnokságon, hogy miután válogatottja a nyolcaddöntőben büntetőkkel kiejtette Spanyolországot köszönetet mondott egy Moszkvában élő perui újságírónak. A vb előtt ugyanis volt egy többmeccses nyeretlen szériája volt az orosz nemzeti csapatnak, a média összefogott a szövetségi kapitány ellen, csak a dél-amerikai származású férfi állt ki mellette cikkeiben.Csercseszov az orosz államfővel, Vlagyimir Putyinnal is remek kapcsolatot ápol. „Sokszor beszélünk telefonon. Az elnökünk támogatása rendkívül fontos számunkra, a fiúknak plusz motivációt ad” – jelentette ki a horvátok elleni vb-negyeddöntő előtt, amely meccs végül a csapat végállomását jelentette. A torna évében a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) jelölte Csercseszovot az Év edzőjének.



Három alkalommal a magyar válogatott elleni is irányította Oroszországot, s nem szenvedett vereséget.