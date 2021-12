Durván kiakadt Jürgen Klopp a döntetlen után

Enyhén szólva is infarktusközeli állapotban hagyta el a zöld gyepet Jürgen Klopp. A Liverpool futballistáinak mestere a Tottenham Hotspur-stadionban elégedetlenkedett a 2-2-s idegenbeli angol bajnoki végeredménye miatt, amiben szerinte a játékvezető a bűnös. Egyrészt a hazaiak csatára, Harry Kane sárga helyett piros lapot érdemelt volna a 16-oson belül elkövetett durva szabálytalansága miatt, másrészt illett volna az eset után büntetőt ítélni.

Mindezt szóvá is tette a hármas sípszót követően a gyepen. Erre fel ő is kapott egy sárgát. A meccs utáni hivatalos sajtóértekezleten jött a harmadik epeömlése. A Tottenham ugyanis tele van pandémiás játékossal, de arra bezzeg nem figyeltek a vezetői, hogy az interjúszobába kitegyenek egy pár kézfertőtlenítőt. Klopp nem is nyúlt semmihez, az asztallapot sem érintette, nem beszélve a székéről, majd olyan óvatosan hagyta el a termet, mintha mindenhonnan kígyótámadástól félt volna.