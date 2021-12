Fradi-edző: Kuznyecov Csercseszovot ajánlja Kubatovnak

Három főre szűkült azok listája, akik a Ferencváros focicsapatának vezetőedzői lehetnek. A klublegenda már tudja is, kit választana. A Fradi egykori ukrán BL-hőse, Szergej Kuznyecov a zöld-fehérek minap menesztett osztrák trénerét, Peter Stögert is kárhoztatja azért, hogy nem menetel túl fényesen az FTC. A Bors megtudta, Stögernek felajánlották a közös megegyezéses szakítást, ebbe azonban nem ment bele, pedig akkor még leülhetett volna a kispadra Honvéd elleni utolsó 2021-es bajnoki meccsre.

Fotó: Szabó Miklós



– Kár volt őt idehozni – szögezi le Kuznyecov –, ugyanis megengedhetetlen, hogy az öltözőben és a pályán egyaránt káosz volt.

A menesztés egyáltalán nem korai, hanem éppen hogy időszerű volt. Kuznyecov emlékeztet rá, a korábbi mester, Szergej Rebrov – akiről azt állítja, hamarosan ukrán szövetségi kapitány lesz – annak idején az olasz Davide Lanzafame szűrét is azért tette ki, mert nem állt be a sorba, amit persze az ukrán tréner nem tűrt meg.

– Amikor most a Fradi edzőt keres – teszi hozzá Kuznyecov –, az oroszok volt szövetségi kapitányát, első helyen Sztanyiszlav Csercseszovot kereshetné meg, tudniillik ő a megfelelő „erős ember”, aki tudja, miként kell rendet rakni, ráadásul felkészült szakember.

Fotó: AFP





Információnk szerint a Ferencvárosnál három fősre szűkítették az edzőjelöltek listáját. Csercseszov mellett a holland Alfred Schreuder, vagy a norvég Erling Moe lehet a befutó.