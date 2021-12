Erős Gábor csodát tesz Kisvárdán

Amikor a portugál Joao Janeiro meglepő távozását követően ideiglenes szakvezetőként Erős Gábort ültették a várdaiak a képzeletbeli bakra, kevesen hitték, hogy vele is nemzetközi kuparajtot jelentő helyen telel a csapat, jelenleg második.

–Révész Attila sportigazgató tudatta velem, hogy a záró öt bajnokin kezemben a gyeplő, ezért jelentős ambícióval láttam munkához, tehettem ezt azért is, mert ideális viszonyban vagyok a játékosokkal – nyilatkozza a 41 éves Erős, aki azt sajnálja, hogy miután 2012-ben visszatért külföldről, edzői képesítés terén rengeteg időt vesztett. Pro licence hiányában most aligha számíthat Várdán kinevezése véglegesítésére, de A-fokozattal a zsebben is látványos, amit tesz, és rendületlenül tanul.

–Korábban Kondás Elemértől, Dajka Lászlótól, Bódog Tamástól, Supka Attilától és Janeirótól olyan szakmai megoldásokat lestem el, ami segített. Sokan afféle légiós-együttesnek aposztrofálnak bennünket, csakhogy nem tudják, hogy keretünk fiatal reménységei között van futballista az U19-es válogatott keretében, miként a 2005-ös, 2006-os és 2007-es születésűek is bizonyítottak a nemzeti legjobbak között.

Külföldi futballistáik bőven felveszik a versenyt a szlovák, román, szerb, horvát bajnokságokkal, és igencsak büszkék lennének arra, ha nemzetközi kupában rajtolhatnának.

– Nem feledendő – búcsúzik Gábor –, hogy hat éve még az NB III-ban szerepeltünk, most pedig a grandiózus háttérrel bíró Fradival állunk versenyben. Idegenben 2-1-re vertük a zöld-fehéreket, igaz, odahaza 4–0-ra alulmaradtunk velük szemben. Viszont az azt követő szakaszban megvertük az MTK-t, Fehérvárt, Mezőkövesdet. Bárhogy is folytatjuk tavasszal, abban bízom, hogy Kisvárda futballkedvelői népünnepélyt lesz szervezhetnek.