Egyre többen sürgetik Kulcsár Krisztián távozását

Teljes vezetőségváltás is elképzelhető csütörtökön a Magyar Olimpiai Bizottságban. Napok óta halljuk a híreket arról, hogy a MOB elnöke, Kulcsár Krisztián nem mindenki szájízének megfelelően irányította a honi ötkarikás mozgalmat, és emiatt egyre többen jelezték, hogy megvonnák bizalmukat tőle. Már nem csak egyének, hanem szervezetek is a távozását sürgetik. Kulcsár mellett a főtitkár Vékássy Bálintnak a távozását kérik a MOB-ból kirekesztett szervezetek. Ők egyetértenek abban, hogy a MOB jelenleg hatályos alapszabálya nem felel meg az olimpiai mozgalom hazai hagyományainak. A nyilatkozat szerint azért csak most fejezik ki aggályaikat, mert senki sem akart olyan színben feltűnni, hogy a saját pozícióját félti, az egyéni érdekeit a közös ügy elé helyezi.

Fotó: Török Attila

„Mindenki nyelt egyet, önmérsékletet tanúsított, mert bíztunk abban, hogy az elnök és a főtitkár végső soron jót akar, a magyar sport érdekében dolgozik, és nem akartunk éppen mi a megújulás akadálya lenni" – írták.

Csütörtökön 11 órától minden eldől, a MOB-elnökség 14 tagja közül a többség az elnök lemondását szeretné. Az sem titok, hogy Kulcsárral két alelnöke, Deutsch Tamás és Schmidt Gábor sem dolgozna együtt a jövőben. A tokiói olimpián remekül szerepelt sportolók egyelőre diplomatikusan beszélnek arról, mi várható ma a székházban. A pályafutása harmadik egyéni olimpiai aranyérmét megszerzett kardvívó fenomén, Szilágyi Áron mestere, Decsi András, aki egyszersmind a harmadik helyen végzett kardválogatott vezetőedzője is, leszögezte:

- Hallomásból értesültem a vezetésben tapasztalható ellentétekről, de hogy miért romlottak el a dolgok, ezt kívülállóként nem tudom. Szomorú, hogy ez a helyzet előállhatott – mondta lapunknak Decsi.

Tótka Sándor olimpiai aranyérmes sprinter-kajakos eddig is csak a saját feladatával foglalkozott:

- Engem lekötött a kőkemény edzésmunka, és annak első hely volt a jutalma Japánban. A MOB a felkészülés időszakában, majd Tokióban minden feltételt biztosított a kajakosok eredményes szereplése érdekében.

Az bronzérmes cselgáncsozó, Tóth Krisztián korábbi szövetségi kapitánya, Pánczél Gábor szerint Kulcsár távozása elképzelhető.

- A két tábor közötti előzetes erőviszonyokra csak tippelni tudok, és azt hiszem, a többségi akarat az elnököt lemondásra kéri fel.