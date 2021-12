Duplájára emelte saját fizetését a MOB elnöke

Áll a bál a Magyar Olimpiai Bizottságban (MOB). A küldöttek december 30-án szavaznak Kulcsár Krisztián elnökről, akit a hírek szerint visszahívnak. A sportvezető legendákat rakott ki a közgyűlésből, de most kiderült, ennél is nagyobb a baj.

Az Origo beszámolója szerint Kulcsár Krisztián azok után, hogy 2020. június 20-án újra MOB-elnök lett az első adandó alkalommal megemeltette saját fizetését. Miközben folyamatosan azon dolgozott, hogy a tagság létszámát felére csökkentse. 2020. június 20-án rendkívüli közgyűlést tartott a MOB, amelyen 106 tagból 103-an szavaztak arra, hogy Kulcsár folytathassa a MOB-elnöki munkáját, s mindössze hárman szavaztak a jelenlegi elnök ellen. A rendkívüli közgyűlés utáni első elnökségi ülést még ott, a szavazás helyszínén megtartották, majd a következő elnökségi ülésre 2020. szeptember 2-án került sor a MOB székházában. És ez volt az az elnökségi ülés, ahol az ott meghozott határozat szerint Kulcsár Krisztián fizetése 2.6 millió forintra emelkedett.

Sőt, az is kiderült, hogy Kulcsár 2020 júniusában saját, havi 1,2 millió forintos fizetését keveselve emeltette meg azt 2,6 millió forintra, azaz több mint a duplájára.

Fontos momentum az is, hogy a MOB két jelenlegi alelnöke, Deutsch Tamás és Schmidt Gábor is aláírta már az elnököt lemondásra felszólító nyilatkozatot. A december 30-i rendkívüli közgyűlés összehívásával Kulcsár előre menekült és időt is akart nyerni. Kérdés, hogy az addig hátralévő időben mi történik, mert többen arról a forgatókönyvről is beszélnek, hogy Kulcsár mégis lemond, s így nem lesz szükség a rendkívüli közgyűlés összehívására.