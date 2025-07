Apróságokkal is sokat tehetünk a fenntarthatóságért: Íme néhány hasznos tipp a környezettudatos vásárláshoz!

A legegyszerűbb ilyen trükk az, ha a termékeket nem egyszer használatos műanyag zacskókba pakoljuk, hanem például csomagolásmentesen vásárolunk, vagy újrahasználható zsákot használunk. Mit tehetünk még ezen kívül, ami nekünk sem nagy macera és a környezetünknek is jót teszünk vele? Íme!

Aki így vásárol be, maga is tett valamit a környezet védelme érdekében

1. Készítsünk bevásárlólistát

Az élelmiszer-pazarlás elkerülése érdekében az első lépésünk mindig az legyen, hogy még otthon megtervezzük, mire van szükségünk. A vásárlás során pedig szigorúan tartsuk magunkat az előre megírt listánkhoz, így elkerülhetjük, hogy ne vásároljunk meg olyan élelmiszert, amit csak a szemünk kíván, de aztán a kukában végzi.

2. Az egyszer használatos műanyagok kerülésével is sokat tehetünk a környezetünkért

A pékáru, a zöldség és a gyümölcs vásárlása esetén lehetőség szerint ne az előre csomagolt árukat válasszuk, vagy ne egyszer használatos műanyagzacskókba pakoljuk őket. Válasszunk helyette csomagolásmentes zöldséget és gyümölcsöt, amit zacskó nélkül is haza tudunk vinni, vagy ha mindenképpen szükséges hozzá csomagolás, akkor használjunk újrahasználható zsákot. Kevesebb műanyaghulladékot termelünk, ha mindig magunkkal visszük a vásárláshoz. Ilyen zsák például kapható a Lidl-ben is, újrahasznosított műanyagból készül, számtalanszor újrahasználható, harminc fokon mosható, és akár 5 kg gyümölcsöt vagy zöldséget is elbír.

Sokat tehetünk a tudatos vásárlással a jövőnkért (Fotó: Lidl)

3. Vigyünk magunkkal bevásárlótáskát

Mindig vigyünk magunkkal tartós vászontáskát vagy kosarat a bevásárláshoz. Ha otthon felejtettük, akkor az egyszer vagy csak néhányszor használható műanyag szatyrok helyett válasszuk a nagyobb teherbírású textiltáskákat, lehetőleg olyat, ami száz százalékban újrahasznosított, ökotextil szövetből készül.

Ha tehetjük, kerüljük az egyszer használatos műanyag zacskókat

Fontos, hogy fenntartható tanúsítvánnyal rendelkező termékeket válasszunk (Fotó: Lidl)

4. Vásároljunk fenntartható tanúsítvánnyal rendelkező termékeket

A tanúsítvány szavatolja, hogy a termék előállításához használt nyersanyagok tanúsítottan fenntartható forrásból származnak. A legnagyobb kockázatnak kitett nyersanyagok például a tea, a kakaó, a kávé, a cellulóz, a halak és a pálmaolaj. Ha ilyesmit veszünk, érdemes külön figyelnünk a fenntartható címkéket, ilyen például a bio, Fairtrade, a Rainforest Alliance vagy az MSC tanúsítások.