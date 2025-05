Megyei vagy országos? Az éves autópálya matrica típusairól (x)

Az autópályákat napi szinten is sok közlekedő használja - Fotó: Pixabay

A matrica típusok bővülése

Az autópályák megjelenésekor még szó sem volt útdíjakról, ám a ‘90-es évek közepe óta - különböző struktúrákban ugyan - már abszolút megszokott az, hogy az ilyen besorolású utak használatáért a közlekedőknek fizetniük kell. Ez lényegében tekinthető egyfajta hozzájárulásnak is, ami az utak állapotának fenntartását és a hálózat fejlesztését teszi lehetővé. Az autópályák pedig valóban azóta is a legjobb minőségű és legbiztonságosabb közlekedést garantáló utak.

Az autópálya matricák bevezetése 1999-ben indult el, sokáig pedig kizárólag országos érvénnyel rendelkező matricák voltak beszerezhetők éves, havi és 10 napos érvényességgel. A hálózat folyamatos bővülése és az egyre több közlekedő ugyanakkor alapot adott a bővítésre, így 2015-ben bevezetésre került a megyei matrica, ami éves érvényességgel, de csak egy adott vármegye útjain tette lehetővé a közlekedést. A többi pedig - ahogy mondani szokás - már történelem.

Egy keresett matrica típus

A éves autópálya matricák autopalyamatrica.hu oldalán is egyszerűen beszerezhetők, az eladási statisztikák pedig azt mutatják, hogy a megyei matrica az évek során egyértelműen a legkeresettebb típussá vált. Ennek legfőbb oka vélhetően a kiváló ár-érték arány, hiszen az egy vármegyére érvényes autópálya matrica ára a D1 kategóriában 2025-ben is csupán 6.890 forint. Ezért cserébe pedig egész évre biztosítjuk az adott vármegye útján történő közlekedést.

Mivel egy rendszámra akár több megyei matrica is vásárolható, így könnyen optimalizálhatók a közlekedési költségek. A megyei matrica előnyeit szűkebb környezetben jól mutatja például a Pest megyei matrica, ami ezen a kategórián belül a legtöbbször vásárolt éves autópálya matrica. Az ingázók és az agglomerációban élők számára ugyanis akár egy ilyen matrica is képes lehet fedezni a mindennapi közlekedést az autópályákon, mindezt a már említett, kedvező áron.

Országos lehetőségek

Az autópálya matrica árak tekintetében a legdrágább típust az országos éves autópálya matrica jelenti, hiszen ez idén a D1 kategóriában 59.210 forintért vásárolható meg. Mivel egy ekkora összeg akár 8 megyei matrica árát is fedezi, sokan értelemszerűen utóbbit választják, ha az megfelelő a közlekedési szokásaikhoz. Az éves országos matrica azonban így is sok esetben kerül beszerzésre, hiszen például cégek vagy szállítmányozók is jellemzően ezt a típust vásárolják meg.