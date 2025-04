Tökéletes húsvéti menü? Válogasson a Lidl ünnepi kínálatából!

A húsvét a tavasz kezdetét és az új lehetőségek eljövetelét hozza el, miközben az ünnepi asztalt friss finomságok, a családi együttlét és a hagyományok tisztelete teszi igazán különlegessé. A Lidl idén is kiemelt figyelmet fordít erre az időszakra, így kínálata gazdag és sokszínű, ami ráadásul kiváló ár-érték aránnyal párosul. Fantasztikus akciók és 2+1-es ajánlatok várják a vásárlókat, amivel a kiadások tovább csökkenthetőek.

A húsvét elengedhetetlen kellékei már most elérhetőek az áruházak polcain: a népszerű Favorina csokoládék, aranyos csokinyuszik, színes csokitojások, valamint a házi sütéshez szükséges alapanyagok és dekorációk. Természetesen az ünnepi asztal klasszikus főszereplői sem hiányozhatnak: füstölt sonkák, frissen sült kalácsok, ínycsiklandó tormák, ropogós zöldségek és friss gyümölcsök gondoskodnak a tökéletes gasztronómiai élményről.

Fotó: AdobeStock

Bőséges sonkakínálat: 17-féle finomság!

A húsvéti asztal egyik legfontosabb szereplője a sonka, amelyből idén is rendkívül gazdag választék várja a vásárlókat. A 17 különféle termék között megtalálhatók a pulyka- és sertéshúsból készült sonkák, a füstölt-főtt változatok vagy a hagyományos eljárással készült sonkák. A Pikok füstölt-főtt kötözött lapocka továbbra is az egyik legkedveltebb választás, míg az idei újdonság, a Pikok Pure füstölt tarja, tökéletes kiegészítője lehet az ünnepi menünek.

Kalácsok minden ízlésre

A Lidl pékségei ismét gazdag kínálattal készülnek a húsvéti szezonra. A kalács továbbra is hatalmas népszerűségnek örvend – ráadásul most hétféle változatban kapható. A hagyományos 400 grammos vajas fonott mellett sós, tormás és Dia-Wellness tönkölylisztes változatok is megtalálhatók. Az újdonságok kedvelői sem fognak csalódni: egy kisebb, 250 grammos vajas, egy kör alakú 400 grammos vajas-mézes, valamint egy finom vaníliás-kakaós változat is a polcokra kerül. És persze a bejgli sem maradhat el! A klasszikus mákos, diós és gesztenyés ízek mellett a karácsonyi nagy kedvenc, a pisztáciás tekercs is visszatér.

Fotó: AdobeStock

Tormakülönlegességek

A sonka és kalács mellé elengedhetetlen a torma, amelyből a Lidl a legjobb hazai termékeket kínálja. A Hazánk Kincsei termékcsalád magyar beszállítóktól érkezik, így garantált a frissesség és a kiváló minőség. A hagyományos csípős és csemege változatok mellett idén különleges fűszerezésű tormák is helyet kaptak a kínálatban, hogy mindenki megtalálhassa a számára legízletesebb változatot. Ráadásul a Lidl Plus felhasználók 5000 forint értékű vásárlás után a Hazánk Kincsei reszelt tormát most ajándékba kapják, így segítve a családok gazdaságos felkészülését az ünnepre. A kupont az applikációban kell aktiválni és április 10-13. között érvényes.