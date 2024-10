Útmutató a megfelelő kerámia burkolat kiválasztásához (x)

A kerámia burkolatok – padlólapok és csempék – dúsított, hőkezelt agyagból készülnek, amelyet acélformákban, nagy nyomás alatt préselnek és 1000 fok feletti hőmérsékleten égetnek.

A kerámia burkolatok – csempék és járólapok – kedvező tulajdonságaik miatt nedves helyiségekben különösen népszerűek. Tekintettel arra, hogy tökéletesen ellenállnak a magas hőmérsékletnek és a hőmérséklet-ingadozásoknak, kiváló hővezetők, ezenkívül ma már különböző kivitelben találhatók (még fautánzatban is), a padlófűtéssel kiváló kombinációt jelentenek, és egyre népszerűbbek a lakás egyéb helyiségeiben is.

A kerámia burkolatok kifejezetten tartósak, szilárdak, kopásállóak, a karbantartásuk pedig egyszerűen és gyorsan megoldható egy nedves kendővel. Mit érdemes tudni, mielőtt felvenné a kapcsolatot egy burkolóval? Olvasson tovább!

A kerámia burkolatok csoportosítása rendeltetés szerint

A felhasználási területet tekintve a kerámia burkolatokat padlólapokra és csempékre osszuk fel. A csempék a falak burkolására szolgálnak, de nagyobb terhelésekre és intenzív használatra nem megfelelőek, ezért padlókra nem alkalmasak. A padlólapok viszont a falak burkolására is használhatók. Gazdasági szempontból azonban ez a megoldás nem kifizetődő. Mégis, miért tenne drágább padlólapokat a falakra, amikor nincsenek kitéve nagyobb terhelésnek?!

A kerámia burkolatokat feloszthatják az alapján is, hogy belső térben vagy kültéren, például teraszokon kerülnek-e felhasználásra. A kültéri burkolatok jobban ki vannak téve az időjárás viszontagságainak, például a hónak, esőnek, fagynak és a hőmérséklet-ingadozásoknak, mint a beltériek. Utóbbiakat azonban nem használhatja kültéren, míg a kültérieket beltérben igen.

A kerámia burkolatok csoportosítása szín és forma szerint

A kerámia burkolatokat újabban nemcsak négyzet és téglalap alakban gyártják, hanem különböző geometriai alakzatok formájában is elérhetők. Az utóbbi időben különösen népszerűek a hexagon, azaz a hatszög vagy méhsejt alakú padlólapok és csempék.

A színválasztásnál is körültekintően kell eljárni, mert ez kihat a fürdőszoba általános megjelenésére, valamint a méretének vizuális érzékelésére. Más helyiségekben is ugyanazt a szabályt kell alkalmazni, mint a fürdőszobában: kis helyiségekben világos színű csempéket – lehetőleg fehér, bézs, halvány szürke vagy pasztell árnyalatút – válasszon. Az is fontos szempont lehet, hogy a vízkő kevésbé látszik a világos színű csempéken. Tágasabb fürdőszobákban, vagy ha csak egy falat szeretne kihangsúlyozni, alkalmazzon sötét színű csempét.