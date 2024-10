Ásványi anyagok az ásványvízben: Miért fontosak a természetes sók? (x)

Szintén széles körben hangoztatott tévhit, hogy az ásványvizeket magas sótartalmuk miatt kerülni kell a nátriumszegény diéták során. Ez az állítás már ott megbicsaklik, hogy az ásványvizekben nem haladja meg az egészségünk szempontjából ajánlott mennyiséget a sótartalom. Ráadásul léteznek kifejezetten nátriumszegény ásványvizek is, amelyek nátriumtartalma 20 mg/liter alatt van, így egyértelműen ajánlhatók a nátrium csökkentett diétákban. A nátriumtartalom különösen fontos szempont babavizek esetében is, hiszen, ha egy vizet csecsemők is fogyaszthatnak, akkor annak meg kell felelnie a szigorú határértékeknek, így nem rendelkezhetnek magas nátrium – vagy sótartalommal. Magyarország kedvező hidrogeológiai adottságai miatt abban az előnyös helyzetben van, hogy európai összevetésben is rendkívül széles ásványvíz-választék található nálunk, amelyben szinte minden diétához és egészségi állapothoz meg lehet találni a megfelelőt.

„Az ásványvizek magas sótartalma miatt jobb, ha inkább szűrt csapvizet iszunk” – gondolják sokan, pedig mint már tisztáztuk, az ásványvizek sótartalma nem magas. Tény, hogy szűrt csapvizet is lehet palackozni, ám nem szabad ráírni, hogy ásványvíz, mert itt más termékkategóriáról van szó. Az ásványvíz besorolás egyszerre jelenti az eredeténél fogva nagy fokú tisztaságot és az egészségügyi szempontból kedvező ásványianyag-összetételt: azért isszuk, mert szennyeződésektől mentes, és mert az értékes sói nélkülözhetetlenek a szervezet zavartalan működéséhez.