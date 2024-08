Melyik diéta lesz idén a befutó? (x)

Melyik lehet idén a befutó?

2024-ben a mediterrán diéta lehet a győztes. Ez az étrend a Földközi-tenger körüli országok étkezési szokásait követi, amelyek a fogyáson kívül még a szív- és érrendszeri betegségek kockázatának csökkentésében is segíthetnek. Itt a teljes értékű élelmiszerek játszanak főszerepet, ezért a gabonák, a gyümölcsök és a zöldségek, illetve a magvak és diófélék mindig helyet kapnak a tányéron. Hetente kétszer ajánlott halat vagy tenger gyümölcseit is fogyasztani, melyek fehérjében bővelkednek. A túl cukros vagy többszörösen feldolgozott ételeket és a vörös húsokat kerülni kell.

Mire figyeljünk, ha diétázunk?

Tervezzük meg a lehető legprecízebben az étrendünket. Akár egy héttel előre is jelöljük ki, hogy milyen ételeket fogunk fogyasztani. Használjunk konyhai mérleget is, hogy minél pontosabban betartsuk a szénhidrát-, fehérje- és zsírbevitellel kapcsolatos előírásokat. Amennyire csak lehet, törekedjünk változatos étkezésekre.

Soha ne böjtöljünk napokig. Ez a leggyakoribb hiba, amit sajnos még ma is számtalan fogyókúrázó elkövet. A szinte szüntelen böjtölés egyrészt rendkívül gyorsan kimeríti a szervezetet, másrészt néhány napnál tovább nem is tartható. Sőt, a legtöbb esetben 2-3 napnyi böjtölés után óriási mennyiségű tápanyagot kell a szervezetünkbe vinni, hiszen teljesen elkészülünk az erőnkkel.

Ha szükséges, forduljunk szakemberhez. Ha semmit nem szeretnénk a véletlenre bízni, akkor keressünk fel egy dietetikust vagy gasztroenterológust. Így személyre szabott étrendet követhetünk, és napról napra egyre közelebb kerülhetünk a kívánt testképhez. Ha a korábban választott diéta még 2-3 hónap után sem hoz eredményt, akkor is célszerű szakember segítségét kérni.

Idén a mediterrán diéta lehet a legnépszerűbb döntés, azonban minden bizonnyal a jól ismert paleo és keto diétát is sokan választják majd. Kezdjünk bármilyen diétába is, a legfontosabb, hogy tudatosan álljunk hozzá, és maradjunk kitartóak. Az étkezéseink továbbra is legyenek kiegyensúlyozottak, és ha tehetjük, rendszeres sportolással is pörgessük fel a kalóriák égetését.

