Üzlet, gazdaság, pénzügyek, számok? Válj igazi szakértővé! (x)

Milyen karrierlehetőségek adódnak a pénzügy-számvitel-kontrolling területén Magyarországon?

Hogy honnan érdemes elindulni? Egy biztos: a pécsieknek nincs okuk a panaszra. Elég csak megnézni a színvonalas képzési lehetőségeket, az itt működő vállalatokat (ma már például a Big4 is képviselteti itt magát az EY-al), és a meghirdetett pozíciókat. Az aktuális pénzügy-számvitel-kontrolling munkalehetőségek a link alatt is elérhetőek, de a pecsallas.hu oldalán akár további kategóriákra is szűrhetünk.

Melyek a leginkább felkapott szakterületek és hogy lehet velük keresni?

Az egyik leginkább népszerű és alapvető szakterület természetesen a könyvelés. Ez az, amire minden cégnek és vállalatnak szüksége van. A kis- és középvállalatoktól kezdve a nagy multinacionális cégekig. Utóbbiaknál teljes részlegekben lehet dolgozni, és a kontrollingra, a pénzügyi elemzői pozíciókra is óriási az igény. Az adószakértők, a még magasabban képzett szakemberek – pl. mérlegképes könyvelő, vállalatértékelési specialista, fintech szakközgazdász stb. – előtt pedig még több lehetőség nyílik meg a különböző üzleti és államháztartási területeken.

Milyen végzettségre, szaktudásra és egyéb készségekre, kompetenciákra lesz szükség az elhelyezkedéshez?

Aki Pécsen tervezi a jövőt, szerencsés helyzetben van, hiszen helyben megtalálható a Pécsi Közgazdaságtudományi Kar, ami a felsőoktatási szakképzéstől kezdve a mesterképzésig és PhD-képzésekig adja meg országos szinten is magas színvonalon a ranglétra megmászását. De számos egyéb szakmai továbbképzésen is részt lehet venni (pl. vállalatértékelési specialista), illetve mérlegképes végzettséget vagy egyéb képesítésre szert tenni, valamint szakmai tapasztalatot szerezni az egyetem partnereinél. De aki külön, rövidebb idő alatt mérlegképes könyvelői, adószakértői vagy egyéb specifikus szaktudásra tenne szert, annak a Penta Unió és egyéb képző intézmények is a rendelkezésére állnak.

