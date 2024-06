ÍGY KÜLDTÉK SZOBOSZLAI DOMINIKÉKAT A SKÓTOK ELLEN IS CSATÁBA A LIDL KIDS TEAM MAGYAR TAGJAI!

Fotó: Ryan Pierse - UEFA / UEFA via Getty Images/Hungary v Switzerland: Group A - UEFA EURO 2024

A Lidl Kids Team magyar csapatából a munkavállalói pályázaton győztes 11 gyermek június 15-én, Kölnben lehetett ott a nemzeti válogatottunk kísérőjeként a zöld gyepen. A beszámolók szerint a több tízezer szurkoló előtt lezajlott meccset megelőzően is számos szórakoztató és izgalmas élmény várta őket. Szakképzett magyar kísérővel bejárhatták Köln városát, de a nevezetességek mellett az Európa-szerte híres helyi állatkertbe is ellátogattak. A sűrű program mellett volt idejük megismerkedni más országból érkezett gyermekekkel csocsó, bowling vagy éppen egy gyors focimeccs keretében. A folytatásban a magyar Lidl Kids Team második „kezdő tizenegye” június 19-én Stuttgartban kísérte kéz a kézben focistáinkat, és nézte testközelből a gárda Németország elleni meccsét. Majd június 23-án este szintén a vásárlói pályázatból kikerült harmadik 11 fős csapat – ugyancsak Stuttgartban – küldte csatába focistáinkat. A csoportunk harmadik helyéről döntő, skótok elleni drámai ütközetet végül a rendes játékidő letelte után, a 100. percben lőtt gólunkkal nyertük a helyszínen szurkoló több tízezer magyar drukker, köztük a Lidl Kids Team elképesztő biztatásának is köszönhetően.

Lidl

A Lidl Magyarország reméli, hogy az anyavállalat nemzetközi akciójával az európai gyerekek kicsit közelebb kerültek egymáshoz és tovább erősítik a nemzetek közötti összetartozás érzését.