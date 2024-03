Játssz és nyerj a Borssal!

A Bors napilap 2007-es indulása óta meghatározó résztvevője a magyar nyomtatott sajtó piacának, a borsonline.hu 5 évvel későbbi megszületésével pedig végképp megkerülhetetlen tényezője a hazai médiának.

A siker titka, hogy úgy informálja és szórakoztatja az olvasóit, hogy kiszakítja őket a mindennapokból, és egy álomvilágba repíti őket. Megmutatja, hogy élik a sztárok a mindennapjaikat. A Bors olvasók előtt semmi nem marad rejtve, semmilyen hírről nem maradnak le. Ezért is kihagyhatatlan a Bors és BorsOnline, sztároktól és sztárokról mesélünk.

Sőt már nemcsak az újságárusoknál és az interneten találják meg az olvasóink a bennfentes, szórakoztató Bors híreket, hanem a TikTokon is, ahol már több mint 1,5 millión lájkolták a videóinkat. A hazai sztárvilág krémje, köztük Krausz Gábor, Köllő Babett vagy Kis Grófo pedig örömmel állnak meg kameránk előtt, hogy a Bors követőinek és olvasóinak számoljanak be elsőként életük nagy történéseiről. Az olvasóinkat most szeretnénk megjutalmazni a napi hírek nyújtotta szórakozáson túl is.

Kvízjátékunkban három, Borssal kapcsolatos egyszerű kérdésre kell megadni a választ. A helyes megfejtők között kisorsolunk egy 2 főre, 2 éjszakára szóló wellness vouchert, valamint 2db 30.000 forint értékű illatszer vásárlási utalványt, illetve 3db smoothie készítő háztartási gépet.