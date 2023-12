Egy robotporszívó, amivel fertőtleníteni is lehet (x)

A Sencor robotporszívója ideális választás lehet a szőnyeg, a fapadló, parketta, linóleum, valamint a járólap tisztítására. Úgy tervezték meg, hogy a nehezen elérhető helyekről is el tudja távolítani a szennyeződéseket. 9,5 centiméteres magasságának köszönhetően gond nélkül be tud gurulni a kanapé, a hálóágy, valamint a bútorok alá. Két szélső forgókeféje révén a sarkokat is kiválóan ki tudja porszívózni. A beépített, állítható érzékelő által pedig egyszerűen megelőzhető a porszívó lépcsőről való leesése, vagy a bútorokkal történő ütközése.

Fotó: Sencor.hu

Applikáció és távirányító az irányításhoz

A porszívó irányítását távirányítóval, vagy akár Android/iOS rendszerű okostelefonokra tervezett Sencor Home alkalmazással is végezhetik a felhasználók. Minden tisztítási folyamat elindításakor a robotporszívó lézer segítségével méri fel a terepet. Ezután automatikusan kiválasztja a megfelelő és egyben hatékony tisztítási módot. A porszívózás ideje alatt a készülék a Smart LIDAR fejlett giroszkópos navigációt veszi igénybe a gondtalan tájékozódás érdekében.

A sokoldalú felhasználhatóságot jól tükrözi, hogy a Multi-mapping funkcióval öt különböző emeletre készíthetnek a felhasználók takarítási tervet. Minden program és takarítási ütemezés könnyedén beállítható az applikáción keresztül. A készülék 2600 mAh kapacitású lítiumion akkumulátorral van felszerelve és egy feltöltéssel 120 percig üzemeltethető.

Fotó: Sencor.hu

Tervezhető porszívózás

Az időzített takarítás funkcióval akkor is lehet működtetni, ha a felhasználó nem tartózkodik otthon. Ehhez csak be kell állítani a dátumot és a pontos időt. A robotporszívó négy előre beállított programot kínál a mindennapi porszívózástól kezdve az intenzív nagytakarításig. Ennél is lényegesebb azonban, hogy a készülék nedves törlésre is alkalmas. A funkció használata érdekében vízzel kell megtölteni az erre a célra készült tartályát. Ezután a robotporszívó először felporszívózza az útjába kerülő szennyeződéseket, majd közvetlenül utána a mop fej automatikus megnedvesítésével feltörli a padlóra száradt szennyeződéseket.

Fertőtlenítés magasfokon

A tökéletes eredmény érdekében a porszívó kiváló minőségű UV-lámpákkal van felszerelve. Ennek köszönhetően tisztítás közben ultraibolya sugarakat bocsájt ki, amelyek megbízhatóan elpusztítják a vírusok, baktériumok, penészgombák és atkák 99,9%-át. Tehát ez a robotporszívó nemcsak porszívózik és feltöröl, hanem a beépített UV-C fény segítségével meggátolja a veszélyes mikroorganizmusok szaporodását. Mindezt vegyszerek nélkül, így allergiások és asztmások számára is alkalmas.

Fotó: Sencor.hu

2+1 garancia és nyereményjáték

A Sencor úgy döntött, hogy megajándékozza vásárlóit egy extra évvel. A vállalat hisz abban, hogy a készülékei hosszú időn keresztül megbízhatóan szolgálják a felhasználókat, ezért a jogszabályban meghatározott kötelező és az önkéntesen biztosított jótállási időn felül további egy éves időszakra kiterjesztett garanciát biztosít a vásárlók részére.

Fontos azonban figyelembe venni, hogy ezzel a lehetőséggel kizárólag magánszemélyek élhetnek. Az ingyenes kiterjesztett garancia igénybevételéhez a vásárlóknak 30 napon belül regisztrálni kell a terméket a www.sencor.hu-n a vásárlást igazoló blokk segítségével. A program keretében ugyanakkor idén minden regisztrált vásárló nyereményjátékban vehet részt, amelyen 5 db STM 6359BK típusú konyhai robotgépet, 5 db SRV 3160TQ típusú robotporszívót, valamint egy SVC 9879BK típusú rúdporszívót sorsolnak ki a nyertesek között.