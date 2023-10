Többet jobb áron kínál a Lidl (x)

A Lidl Magyarország piacvezető áruházláncként a kormány intézkedéseivel összhangban és a vásárlók érdekeinek szem előtt tartásával továbbra is törekszik a lehető legjobb árakat biztosítani. Az infláció letörésében és a magyar vásárlók támogatásában vívott harchoz a vállalat alacsony árakkal tud hozzájárulni, ami a különösen árérzékeny vásárlók számára jelentős megtakarítást tesz lehetővé. Ennek érdekében a Lidl havonta több milliárd forintot fordít arra, hogy üzleteiben még kedvezőbb áron lehessen beszerezni a termékeket.

Fotó: Lidl

Az áruházlánc az elsők között döntött úgy az év elején, hogy folyamatos és tartós árcsökkentésbe kezd, melynek eredményeként júliusig több mint 500 termék – alapvető élelmiszerek és más, a vásárlók által kedvelt árucikkek – árát mérsékelte. Egyes termékek ára az elmúlt időszakban akár 40 százalékkal is alacsonyabb lett, ami számottevő megtakarítást jelenthet a magyar családoknak. A Lidl az árstop kivezetése után is folytatja árcsökkentési programját, a rendeletben előírt 15 százalékos kötelező akciók keretében az előírtnál nagyobb, egyes esetekben akár 50 százalékos árengedménnyel kínál kiváló minőségű termékeket vásárlóinak.

Mindezek mellett az áruházlánc számos egyéb módon is igyekszik támogatni a vásárlóit abban, hogy a jövőben is a lehető legkedvezőbb áron intézhessék a bevásárlást. Az akár 50%-os árcsökkenést biztosító Többet adunk akció, az Azonnali árzuhanás, a Szuper árak, az Őrületes Lidl ár és a Szuper hétvége akciók mellett számos terméknél XXL kiszereléssel gondoskodik a lehető legkedvezőbb árakról. A nem élelmiszer jellegű, úgynevezett non-food kínálatában folyamatosan megtalálhatók olyan termékek, amelyek a Lidl üzleteiben a tavalyi árakon érhetők el. Az áruházlánc számára kiemelten fontos az egészségtudatos táplálkozás támogatása, melyet termékkínálata mellett olyan akciókkal is támogatni kíván, mint például a Minden péntek, halpéntek. Azaz péntekenként 15% kedvezményt ad a friss halak árából, hogy ezzel is elősegítse a halfogyasztást.

A Lidl Magyarország célja a jó árak biztosítása mellett, hogy támogassa a családokat az élelmiszerre szánt költségkeretük tudatos beosztásában. A Lidl Plus mobilapplikáción keresztül olyan digitális hűségprogramhoz lehet csatlakozni, amely a rendszeresen visszatérő vásárlók számára hetente 10-12 kedvezményre jogosító kupont, exkluzív ajánlatokat, és számos egyéb kedvezményt biztosít.

Már minden áruházban elérhetők a népszerű 3,5 kg-os „Mentsük meg” csomagok, amelyek már nem tökéletes külsejű, de még fogyasztható gyümölcsöket és zöldségeket tartalmaznak, és csupán 399 forintba kerülnek. A vállalat a csomagok sikerességének kapcsán tovább bővítette élelmiszermentő akcióját, így az előző napról megmaradt, de még fogyasztható, 2 és 5 darabos egységcsomagba összeállított édes és sós pékárukat féláron lehet megvásárolni. Ezzel is támogatva a magyar családokat, hogy minél több maradjon a kasszában, nem utolsó sorban pedig tovább mérsékelje az élelmiszerfelesleg keletkezését.