Tényleg gyerekjáték az iskolakezdés a Lidl-lel (x)

Elkezdődött a nyár utolsó hónapja. Ugyan még a feltöltődésről, kikapcsolódásról szól ez az időszak, a gyakorlott szülők fejében már jó ideje ott motoszkál az iskolakezdés gondolata, na meg az azzal járó feladatok súlya is. A szükséges felszerelések megvásárlása az egyik sarkalatos pont, a másik kihívás pedig az, hogy könnyebbé tegyük a gyerekeknek a szeptemberi első napokat, heteket.

Fotó: Lidl

Minőséget kényelmesen

A Lidl Magyarország minden évben kiemelten készül az iskolakezdésre, ahogy a több héten át tartó "Velünk gyerekjáték a sulikezdés" kampány is hirdeti. A szülők a napi bevásárlás közben kényelmesen, egy helyről a megszokott minőségben és kedvező áron szerezhetik be a tanév során használatos eszközöket, írószereket, iskolai felszereléseket, tolltartókat, táskákat. A kampány keretében közel 200-féle, az oktatáshoz kapcsolódó termék érhető el, számos termékhez pedig a tavalyi árakon lehet hozzájutni.

„Tapasztalataink alapján a vásárlók leginkább a különféle írószereket, a széles füzetválasztékot, a tolltartókat és a csomagolástechnikai eszközöket keresik, de a szintén népszerű ergonomikus iskolatáskák, hátizsákok, uzsonnásdobozok, kulacsok, LCD írótábla és számos könyv is kikerül majd áruházaink polcaira. Akciós árpolitikánk részeként különös figyelmet fordítottunk arra, hogy minden esetben – így a tanévkezdéshez kapcsolódóan is - minőségi és kiváló ár-érték arányú termékeket biztosítsunk. Idén ráadásul számos termék, köztük színesceruzák, temperák, vonalzók, festékek, író- és rajzlapok, gyűrűs mappák, körzőszettek a tavalyi áron vásárolhatóak meg, ami nagy könnyebbséget jelenthet a magyar családoknak” – emelte ki Tőzsér Judit, a vállalat kommunikációs vezetője.

Tavalyi árakon a tanszerek

A legnépszerűbb termékek az iskolatáskák, a töltött tolltartók és a széles füzetválaszték. Az iskolatáskából kétféle érhető el a kínálatban. A kb. 22 literes ergonomikus párnázású, légáteresztő hátrésszel és alátámasztó párnázással rendelkezik, a vállpántok egyénileg a testmérethez állíthatóak, mell és csípőrészen hevederrel van ellátva, mely a hát tehermentesítését szolgálja. Több helyen fényvisszaverő elemekkel ellátott, belül több fakkos tárolózseb található és 7.777 forintért vásárolható meg. A másik egy kb. 15 literes egy nagy főrekesszel, két tágas külső rekesz és két oldalzsebbel rendelkezik, állítható és párnázott vállpántokkal felszerelt, praktikus hord fogantyúval ellátott 6.999 forintba kerül.

Fotó: Lidl

Az iskolai füzetek közül a Lidlben az oktatásban elvárt, mindenfajta füzettípus megtalálható, különböző kategóriákban, az egyszerűbb kiviteltől, a prémium kategóriás, a fotóminőségű borítós füzetek és a design spirálfüzetek is elérhetőek az áruházakban. Ezenfelül az iskolakezdéshez szükséges alaptermékek: tolltartók, írószerek, ragasztók, kiegészítők és ismeretterjesztő könyvek alkotják a szortiment részét. A kínálatban egyes termékek többdarabos készletben vagy teljes szettben vásárolhatók meg.

Bővül a kínálat

A következő hetekben érdemes figyelemmel kísérni a Lidl akciós újságait, nemcsak az író- és rajzeszközök, füzetek és iskolai kiegészítők érhetők el, hanem hétről-hétre újabb és újabb termékekkel bővül az iskolakezdés termékkínálata, például a tanszerek mellett íróasztallal, uzsonnaszettekkel és ivópalackok széles választékával, divatos és minőségi gyermekruházattal, vagy kimondottan az egyetemistáknak szánt háztartási eszközökkel, textiltermékekkel találkozhatnak a vásárlók szuper árakon.

Tápláló ételekkel

Nagy segítség a kicsiknek, ha olyan ételekkel kínáljuk őket, amelyeket fogyasztva lendületesen és tele energiával indulnak a tanévnek. Ehhez akár velük együtt is megtervezhetjük az egész napi menüt. Számtalan egyszerűen, pillanatok alatt elkészíthető ízletes, mégis egészséges reggeli-, tízórai-, ebéd-, uzsonna- és vacsoraötlet létezik, melyeket érdemes gyermekeink és az egész család számára elkészíteni. Ha tápláló ételekkel látjuk el őket a nap folyamán, akkor több energiájuk lesz, jobban tudnak figyelni az órákon és jobban fognak teljesíteni a sportban is.

A Lidl dietetikusa, dr. Galló Nóra szerint a napközben beiktatott kisétkezéseknek köszönhetően könnyen megvalósítható a nagyjából 3 óránkénti étkezés. Így egész napra biztosíthatjuk szervezetünk számára a szükséges energiát, jobban fogunk tudni tanulni-dolgozni, és sportolásra is marad erőnk. Elkerülhetjük az éhségrohamokat és a vércukor-hullámvasutat. A kisétkezések kiváló lehetőséget nyújtanak arra, hogy minél több zöldséget és gyümölcsöt építsünk be az étrendünkbe. Az egészséges kisétkezések alapanyagai a gyümölcsökön és zöldségeken túl a natúr olajos magvak, a sovány tejtermékek - joghurt, kefir, túró, sajt - és a teljes kiőrlésű gabonák, illetve az azokból készült termékek lehetnek. A natúr joghurtot vagy kefirt a Lidl kínálatában elérhető friss gyümölcsökkel is kombinálhatjuk a gyerekek nagy örömére. Akár előző nap is összeállíthatjuk, így az ízek jobban összeérnek. A kisétkezések által tovább növelhetjük a napi rost-, vitamin- és ásványianyag-bevitelünket is, ami a gyerekek esetében is nagyon fontos.

Ha gyermekünk már unja a müzliszeleteket, de mégis valamilyen egészséges, tápláló nasit szeretnénk neki adni, akkor készíthetünk enegriagolyókat. Az áruházban kapható uzsonnás dobozban könnyen szállítható édességpótlót az iskolába is magukkal tudják vinni a gyerekek. Az energiagolyók fehérjékben, telítetlen zsírsavakban, valamint rostokban gazdagok, értékes és létfontosságú vitaminokat és ásványi anyagokat tartalmaznak. Az aszalt gyümölcs megadja a kellően édes ízt. Mehet bele datolya, kesudió, mandula, cukrozatlan mogyoróvaj, kakaópor és egy csipet Himalaya só is.