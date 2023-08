Mit viseljünk férfi mokaszinokhoz, hogy stílusosan nézzünk ki? Nézd meg divattippjeinket! (x)

Mi jellemzi a férfi mokaszinokat?

Honnan jöttek a mokaszinok? A gyökereik Észak-Amerikába vezethetők vissza – ilyen cipőket hordtak az őslakosok, az indiánok. Az új kontinens felfedezése után jutottak el Európába. Ez csak egy változata a történetüknek, mivel sok cipészt megihletett ez a dizájn, de feltételezhetjük, hogy a napjainkban ismert mokaszinokat valóban az indián törzsek lábbelije inspirálta. A férfi mokaszin cipők nagyon jellegzetes bebújós lábbelik, általában kötés nélkül. A tervezők néha egy rövid fűzést is adnak hozzájuk, de ennek inkább csak dekoratív funkciója van. Kivételt képeznek a vitorlás cipők, amelyek felsőrészét jellegzetes fűzővel vették körül. Az ötlet az volt, hogy a tengerészek véletlenül se veszítsék el cipőjüket. A férfi mokaszinok felsőrésze jellegzetes U-alakú bevarrt modullal rendelkezik, eredetileg bőrtalppal tervezték, de idővel akadtak tartósabb gumitalpas verziók is. Továbbra is kényelmesek és nagyon rugalmasak, és így már kemény felületen is lehet bennük járni. A bőrtalp stílusos, de határozottan kevésbé strapabíró. A mokaszinok többek között a felsőrész tetején található dekoratív bojtokról ismerhetők fel. Természetesen nem minden modell rendelkezik ilyen motívumokkal, ráadásul ezek az akcentusok különbözhetnek is egymástól. De tudod mit? Csekkold a saját szemeddel a MODIVO férfi mokaszin kínálatát, ehhez itt is hagyunk egy linket: https://modivo.hu/c/ferfiak/cipok/mokaszinok. Melyik a kedvenced?

Mihez hordjunk mokaszinokat? Milyen alkalmakra lesznek alkalmasak?

A férfi mokaszinok kiválasztásakor ne feledd, hogy viszonylag alacsonyan állnak a formalitások hierarchiájában. Kevésbé elegánsak, kissé a sportcipők fölé helyezhetők. Ez az információ támpontként szolgálhat számodra, hogy mikor viselj férfi mokaszint, és mikor válassz inkább egy elegánsabb lábbelit. Tudnod kell, hogy a formális stilizáció teljesen más cipőt igényel. Így, ha egy hivatalos eseményre készülsz, válasszon oxford vagy derby cipőket. A mindennapi munkához, ahol az üzleti dresszkód van érvényben, szintén ne válassz naplopót. Vannak azonban kivételek – a mokaszinok sportosan elegáns casual outfitben, például pólóinges chino duettben, megfelelőek lesznek a barátokkal a városba vagy randevúzni. Remekül beválhatnak egy vacsoraesten vagy nyaralás alatt egy étterembe.

A férfi mokaszin cipők remekül passzolnak vászonnadrághoz vagy chinóhoz, kiváló kiegészítői a márkás pólók és pólóingek repertoárjának. Csupasz bokával hordhatók, de mezítláb nem. A naplopók zokni nélküli verziója meleg időben rossz ötlet. A láb izzad a cipőben – ez a megoldás nem higiénikus. Ezen kívül fennáll a veszélye, hogy így fájdalmas horzsolások vagy hólyagok keletkeznek a lábon, különösen akkor, ha először viseljük ezeket a cipőket. Jobb megoldás az úgynevezett titokzokni. Miért érdemes férfi mokaszint tenni a ruhatárba? A velük varázsolható stilizációk igazán hatásosak lesznek. Nemcsak hosszú, hanem rövidnadrághoz is passzolnak, és ezeknek a cipőknek a színválasztéka rendkívül sokoldalú. Nagyon jól mutatnak természetes bőr és velúr változatban is. Ez a fölöttébb multifunkcionális nyári lábbeli igazán sokféleképpen hordható.