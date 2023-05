Túl sokat költesz ételre? (x)

A tanulmányok és a közvélemény-kutatások megerősítik, hogy a magyar családok egyre keményebben fogják a gyeplőt, és csökkentik a kiadásaikat az élelmiszervásárlások frontján is. Már nem csak a rágcsálnivalók és az édességek részlegében keresünk megtakarítást, de fokozott figyelemmel nézzük át az akciókkal kapcsolatos információkat is. Hogyan másként kezelhetnénk az emelkedő árakat? A magas infláció és a kamatok, így a hitelrészletek emelkedése a kiadások korlátozására kényszerítenek. Mi a következő lépés? A költségek nagymértékben függenek az energia és az élelmiszerek világpiaci áraitól. A közgazdászok úgy vélik, hogy hosszabb ideig még alaposan rákényszerülünk a kiadásaink felülvizsgálatára.

Fotó: Freepik

Akciók az üzletekben és a piacokon – böngéssz a brandek hírlevelei és alkalmazásai között!

Nagyon hasznos lehet az akciós újságok nyomon követése. Nem kell feltétlenül a papírt, az elektronikus változat bárki számára elérhető módon megtalálható az interneten, és vannak akciókat kínáló alkalmazások is. Érdemes feltérképezni a piacot, és követni, hogy hol mit vásárolhatunk meg olcsóbban. Kezdetnek nézd át a Tesco akciós újság heti aktuális számát!

Termessz saját gyümölcsöt és zöldséget!

Ha van kertes házad, sok pénzt megtakaríthatsz, ha saját zöldséget és gyümölcsöt termesztesz. Nem is beszélve arról a csodálatos érzésről, amit akkor érzel, ha salátát készítesz saját zöldségekből vagy süteményt sütsz saját termesztésű eperből. Természetesen egy erkélyen is beindíthatod a saját kertészetedet. Mit szólnál, ha paradicsomot, paprikát, retket, borsót vagy épp epret ültetnél? Főzés közben a fűszernövényeket is értékelni fogod!

Ne vegyél ásványvizet!

Az ásványvíz egy másik meglehetősen népszerű termék a bevásárlókosárban. Márpedig ha van az otthonunkban folyó ivóvíz, nincs okunk vásárolni. A sima csapvíz az egyik legjobb és legolcsóbb módja a hidratáltság megőrzésének. Az édes italokhoz szokott emberek gyümölcsöt és gyógynövényeket is adhatnak a vízhez. Ha pedig érdekesebb ízekre vágysz, dúsítsd fel BCAA esszenciális aminosavakkal és jéggel egy frissítő italhoz. Ha a buborékos ásványvizet szereted, szerezz be egy olyan eszközt, amely szódává alakítja. A kezdeti befektetés gyorsan megtérül, és ennek tükrében végre elkerülheted a műanyag ásványvíz folyamotos vásárlását. Amellett, hogy spórolsz, attól is jól érzed majd magad, hogy barátságosabb vagy bolygónkkal, és nem termelsz felesleges hulladékot.

Ne csábítson a csomagolás!

Észrevetted, hogy milyen népszerűek a „fehérje” szót tartalmazó termékek a boltokban? Még pékáruk vagy különféle kenhető termékek is szerepelnek közöttük, amelyeknek emiatt sokszor jóval magasabb az ára. De vajon megéri megvenni őket? Mielőtt egy ilyen termékhez nyúlnál, nézd meg az összetételét, hogy megbizonyosodj arról, hogy valóban mennyi fehérjét tartalmaz. A fit és a slim feliratú termékek ugyanilyen csábítóak lehetnek. Ezek sokszor csak üres szavak, amelyeknek gyakran nincs jelentésük a termékre vonatkozóan. Ne dőlj be az ilyen gyakorlatoknak, és olvasd el a termék összetételét, mielőtt bármit a kosaradba tennél! A pénztárcád hálás lesz neked.