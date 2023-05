Férfi és női elegáns cipő – melyiket válasszam? (x)

Férfi cipők – elegáns javaslatok öltönyhöz és egyéb formális megjelenéshez

Minden férfi ruhatárában legyen legalább egy pár férfi elegáns cipő. Olyanok, amelyek tökéletesen passzolnak az öltönyökhöz, és hordhatod formális és hivatalos eseményekre, romantikus vacsorákra vagy üzleti találkozókra. Az elegáns férfi cipőknek illeszkedniük kell az egész megjelenéshez. Valamikor az úgynevezett „lakkcipő” volt a bürokratikus divat, napjainkban már csak néhány férfi választja, aki eredeti lábbelivel szeretne kitűnni. Sokkal jobb választás a bőrből vagy velúrból készült elegáns férfi cipők kategóriája, amelyek tartós és könnyen tisztítható anyagok. Itt az ideje, hogy megmutasd a klasszisod, és kiválaszd a megfelelő férfi cipőt. Az elegáns cipő minden ruhatárban nélkülözhetetlen.

Fotó: answear.hu

Még ha a sportos stílust részesíted előnyben, akkor is biztosan kerülsz olyan helyzetbe, amikor egy elegáns öltöny mellett kötelező. A férfi öltönycipők kiváló minőségű anyagokból készülnek, és tartósság jellemzi őket. Évekig veled maradnak. Nem kell attól tartanod, hogy vásárlásuk túlterheli a költségvetést. Az Answear.hu kínálatában számos ajánlatot találsz különböző árkategóriákban, olcsóbb és exkluzívabb verziókban is, olyan ismert márkáktól, mint a Hugo Boss, a Karl Lagerfeld vagy a Tommy Hilfiger. Csekkold a Calvin Klein cipő az answear.hu kínálatban található modelljeit is!

Elegáns és kényelmes női cipő – létezik?

Esküvőre, keresztelőre vagy más fontos alkalomra ruhát találni fél siker. Sok nő a megfelelő lábbeli kiválasztását tartja a legnehezebbnek. Az elegáns formális cipők kiegészítik a megjelenést, és annak részét képezik. Emellett még elég kényelmesnek kell lenniük ahhoz, hogy sok órán át könnyedén viseljük őket, és akár egész éjszakán át táncoljunk bennük. Minden esküvői szertartásnak, családi partinak vagy vacsorának megvan a maga stílusa és öltözködési kódja, ami a lábbelikre is vonatkozik.

Fotó: answear.hu

A cipő az egész öltözéked kiterjesztése. Másképp fogsz öltözni egy tengerparti esküvőn, mint a keresztfiad úrvacsoráján egy étteremben. Arra is ügyelj, hogy az esküvőre vagy más rendezvényre szánt cipők megfelelő talppal és kényelmes sarokkal rendelkezzenek az adott napra tervezett tevékenységekhez. Sokat fogsz állni, táncolni, vagy esetleg sétálni a parkban? Vedd figyelembe a magassarkú cipő kiválasztásakor. A nyári esküvőkre leggyakrabban vásárolt cipők listájának első helyezettje az oszlopsarkú szandál. Az oszlop biztosítja a lábad stabilitását, a bokát körülvevő pánt pedig varázst ad neki. Az esküvőre vagy más nyári alkalomra szánt szandálok sok stílust kiegészítenek: ultranőiesek csipkeruhával és női öltönyökkel egyaránt. A maximális kényelemre törekvő nők számára a lapos sarkú cipő nagyszerű választásnak bizonyulhat: balerina vagy pumpa, lehetőleg díszítéssel, például csattal.