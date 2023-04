Online orvosi vizsgálat sorbanállás nélkül - ezt teszi lehetővé a magyar fejlesztésű AIP Derm (x)

“Nehéz elsőre megszokni, de az AIP Derm digitális klinika pontosan olyan, mintha elmennénk személyesen a rendelőbe. Ugyanúgy látja problémánkat egy orvos, ugyanúgy felír gyógyszert rá, amit kiválthatunk a patikában, csak mindezt távolról teszi. Valójában egy bőrbetegség diagnózisához elég egy kép, és erre épül az alkalmazás. Nálunk annyi a különbség, hogy az otthonunk kényelméből, mindenféle macera nélkül tudunk orvoshoz menni” – ismertette az alkalmazás lényegét Kovács Máté, az AIP Labs vezérigazgatója.

Az egészhez nem kell más, mint egy okostelefon, amivel le tudjuk fotózni a problémás bőrfelületet. Ezt feltöltve az AIP Derm rendszerébe pár napon, de gyakran már pár órán belül meg is kapjuk a választ a problémánkra. “A legtöbb esetben gyógyszert is felírnak az orvosok a betegeknek, és a tapasztalatok szerint, ha betartják a kezelési tervet, mondjuk kenik a krémet rendszeresen, el is múlnak a tünetek egy héten belül. Ez azért nagyon jó, mert elszigetelt falvakból ugyanúgy a legjobb bőrgyógyászokhoz tudunk hozzáférést biztosítani a pácienseknek, utazás nélkül, pillanatokon belül, mint a fővárosból. Ráadásul nem kell hat hetet várni, mire eljutunk a bőrgyógyászhoz” – emelte ki a rendszer előnyeit a cég vezetője.

Az AIP Derm digitális klinika különlegessége még, hogy egy profi, több mint 700 féle bőrbetegséget beazonosítani képes Mesterséges Intelligencia is segíti az orvos munkáját. A program javaslatot tesz az orvosnak, aki azt figyelembe véve, több szem többet lát alapon jobb döntést hoz, mintha egyedül döntene. Nem véletlen, hogy olyan betegségeket is kiszúrnak, amiket más klinikákon nem, így bőrrák esetén, több emberi életet is megmenetett már az alkalmazás használata.

A cég fejlesztői már következő alkalmazásokon is dolgoznak. Az egyik egy olyan vércukorszint elemzésre képes program, ami a jövőben az egyre nagyobb számú cukorbetegek életét könnyítheti meg. Illetve, egy szívbetegségeket beazonosítani képes Mesterséges Intelligencia platformon is dolgoznak, ami okosórákból és egyéb eszközökből mért adatokból tud majd naprakész elemzéseket és figyelmeztetéseket biztosítani a betegnek. “Idő, míg az emberek hozzászoknak ezekhez a digitális eszközökhöz az orvoslásban, de látni kell, hogy nincs más út. A növekvő orvoshiányra csak ezek az újdonságok tudnak valós választ adni. Tényleg egy elérhetőbb, és így igazságosabb egészségügyet hoz létre a mesterséges intelligencia integrálása az orvoslásba. Aki nem hiszi, járjon utána” – fejezte be az interjút Kovács Máté, aki arra buzdít mindenkit, aki bőrproblémával küzd, próbálja ki az alkalmazást.

