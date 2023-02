Itt a síszezon! Sportolj okosan! (x)

Milyen kondiban vagy? Nem mozogtál egész télen, és most a „mélyvízbe” dobod magad? Mielőtt bármilyen testmozgásba kezdenénk, mérlegelni kell, hogy szervezetünk mennyire alkalmas a nagyobb megterhelésre. Fokozatosan szoktasd szervezetedet a mozgáshoz. Egy sítúrát megelőzően is jó, ha felkészíted az izmaidat. Az állóképesség javítása a legfontosabb – például a kerékpározás vagy a futás alkalmasak erre, de kérhetsz tanácsot a helyi edzőteremben is, hogy milyen gyakorlatokat javasolnak. Az ún. sígimnasztika kifejezetten arra lett kitalálva, hogy a síelésnél leginkább igénybe vett izomcsoportok megfelelő kondícióba kerüljenek. A felkészülés is legyen fokozatos, ne sajgó izomzattal indulj neki a hegynek.

Add meg a szervezetednek, amire szüksége van!

Koncentrálj az egészséges, gyümölcsben, zöldségben, rostban, fehérjében gazdag, változatos táplálkozásra.

Alaposan melegíts be!

Ne állj neki merev izmokkal sportolni. Fokozott igénybevétel – például síelés – esetén különösen fontos a bemelegítés, különben könnyen sérülés lehet a vége. A rándulások, húzódások, izomgörcsök mellett, akár izomszakadással is számolni kell. Ez rendkívüli fájdalommal, vérömlennyel, nyomásérzékenységgel jár. Izmaid, ízületeid bemozgatásához használj bemelegítő krémet! A sportolást megelőzően finom mozdulatokkal dörzsöld a bőrbe. Használatával csökkentheted a húzódások, izomgörcsök kialakulásának esélyét.

Készülj fel az esetleges sérülésekre!

Ha az edzőteremben nem is, de síléccel a lábadon vagy akár korcsolyázás közben könnyedén beszerezhetsz egy-két zúzódást, vérömlenyt, kék-zöld foltot (pláne ha nem vagy profi). Ilyenkor jól jöhet egy okosan összeállított elsősegély csomag, melynek elengedhetetlen része a fájdalomcsillapító, néhány sebtapasz, fásli vagy más rögzítésre alkalmas kötszer, illetve egy sportbalzsam, amellyel ápolhatod „harci sérüléseidet”, elősegítheted a gyógyulást.

Nincs más hátra, mint irány a hó és jég birodalma!

Fotó: invitro.hu

