-15 év a ledes fényterápia otthoni használatával! (x)

A bőröregedés első jelei 30 éves kor után már egészen biztos megjelennek bőrünkön és a kialakuló finom, vékony ráncok az idő előrehaladtával egyre csak mélyülnek. Sokan azt hiszik, az igazán hatékony arckezelések kizárólag luxus kozmetikai szalonokban érhetőek el – 2023-ban azonban ez már rég nem így van!

Cikkünkben egy olyan otthoni arckezelést mutatunk be, mely mindenki számára elérhető és valóban hatásos megoldást kínál a feszesebb, fiatalosabb bőr eléréséhez!

A bőröregedés okai

Életkorunk előrehaladtával 25 éves kortól folyamatosan csökkeni kezd bőrünk kollagén termelése, ezzel együtt a bőrszövetben található elasztin és a kollagén. A bőr fokozatosan veszíti el korábbi feszességét, megjelennek az első mimikai ráncok az orr és a száj között, majd kialakulnak a finom barázdák a szem körül is.

Ahogy a hialuronsav termelődése és vele párhuzamosan bőrünk nedvességtartalma is csökken, búcsút inthetünk a rugalmas, sima és telt bőrnek is, és megjelennek a két szemöldök között az első függőleges ráncok, s a homlokon is mélyülni kezdenek a vízszintes vonalak. Bőrünk egyre jobban tükrözi életmódunkat, táplálkozási szokásainkat, s különösen a túlzásba vitt szoláriumozást, napozást és a dohányzást sínyli meg bőrünk egészsége.

Milyen megoldások léteznek a bőröregedés látható jelei ellen?

Az otthoni arcápolásban és a kozmetikai kezelések során elsősorban a koncentrált hatóanyagtartalommal rendelkező krémeket, szérumokat, hámlasztókat érdemes keresni. A legnépszerűbb hatóanyagok közt emlegetik az argánolajat, az alfa-hidroxi savakat (AHA), a hialuronsavat, a kollagént, az oligo- és pentapeptideket, a szaponint valamint a q10 koenzimet. Ezek a hatóanyagok felelősek többek közt a sejten belüli energiatermelésért, a bőr saját kollagén- és hialurontermeléséért és a bőrregenerációért.

A szépségklinikák és a kozmetikai szalonok megoldásai

Az invazív esztétikai kezelések közt népszerűek a hialuronsavas ráncfeltöltő injekciók és az arcizmokat átmenetileg megbénító botoxkezelések. Ezek a szalonkezelések egyelőre igen költségesek, hiszen sok esetben bőrgyógyászok végzik, ráadásul az évek során többször meg kell őket ismételni.

Sláger az arcápolásban: a ledes fényterápia

A noninvazív, külső beavatkozás nélküli, teljesen fájdalommentes kezelések közt igazi sláger az ún. led fényterápia, mely minden bőrtípusra alkalmazható és számos különböző bőrproblémára nyújthat megoldást. A ledterápia lényege dióhéjban, hogy a fény által kibocsátott energiát a bőr sejtjei elnyelik s átalakítják.

Az eltérő hullámhosszú fénysugarak különböző mélységben hatolnak a bőrbe, s az eltérő színek más-más bőrproblémára kínálnak hathatós megoldást. A különböző színárnyalatok aktivizálják a bőrvédő enzimeket, fokozzák a méregtelenítést, csökkentik a melanintermelést.

A költséges szépségszalonok helyett: exkluzív újdonság az otthoni arcápolásban

Az elmúlt években óriási fejlődésen ment keresztül a szépségipar. A modern kozmetikai hatóanyagok mellett számos új technolóiga is napvilágot látott, melyeknek köszönhetően már saját otthonunkban is azonnali és látványos eredményeket érhetünk el.

Bemutatkozik a SWISS+POWER LED otthoni fényterápiás eszköze

Csúcstechnológia az otthoni öregedésgátlásban

A ránckezelésben igen hatékonynak bizonyult ledes fényterápia immár saját fürdőszobánkban is elérhető hála a Swiss+Power fényterápiás készüléknek! Nem kell hozzá időpontot sem foglalni, és a pénztárcánkat is megkíméli a kozmetikai kezelések borsos költségeitől!

A kézreálló, kényelmes fogású szerkezet a piros és a zöld fény frekvenciáját használva dolgozik a ráncok, bőrhibák és a fakó, egyenetlen bőrkép ellen. A kezelőfejének homorú kialakítása tökéletesen követi az arc finom íveit, így biztosak lehetünk benne, hogy otthoni ledterápiánk maximálisan kifejti hatását.

Instant kettős hatás a ráncok ellen

A készülék által kibocsátott piros fény serkenti a bőr kollagéntermelődését, halványítja a pigmentfoltokat, a pórusok szűkebbek, a bőrkép egységesebb lesz. Hatására csökken a finom ráncok mennyisége és láthatósága, a mélyebb ráncok is teltebbek, kevésbé észrevehetőek lesznek.

A zöld fény nagyon hatásosnak bizonyult az érzékeny, rozáceás bőr kezelésében, hiszen segíti a keringést, csökkenti a melanintermelést, s legfőképpen nyugtatja a bőrt.

A készülék hatékonyságának maximalizálásához és az intenzív ránctalanításhoz a legjobb, ha a SWISS+POWER öregedésgátló ránctalanító szérumával használjuk ledterápiás eszközünket.

A fényterápiás eszközzel végzett kezelést követően egyszerűen oszlassunk el arcunkon egy-két borsónyi mennyiségű szérumot, majd a fényterápiás készülék legömbölyített oldalával finoman dolgozzuk be a bőrünkbe a hatóanyagokat.

A szérum által tartalmazott hialuronsav, a Q10 koenzim és a kollagén intenzív liftinghatást, feszesebb, rugalmasabb bőrt eredményeznek, a ráncok elhalványodnak s bőrünk szinte megtelik élettel és energiával!

