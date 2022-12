Tippek, ha gyerekekkel utaznál külföldre (x)

Mi a legjobb módja a gyermekekkel való utazásnak?

Napjainkban számtalan lehetőségünk van az utazásra akkor is, ha a gyerekekkel közösen tervezzük. Sőt mi több, egyre több szálláshely kínál erre extra kedvezményeket is. A közös út pedig nemcsak kikapcsolódást biztosít az egész családnak, de számtalan jó tulajdonsága lehet minden családtagra vonatkozóan. A tapasztalatok, az élmények és a különböző kultúrák megismerése ugyanis tudat alatt is sokat adhatnak a gyerekeknek, miközben a felnőtteknek sem kell megküzdeni a bűntudattal azért, mert a csemetéket otthon hagyták a nagyszülőkkel.

De, természetesen sokkal több tervezést is igényel, ha nem egymagunkban vagy a párunkkal közösen vágunk neki egy hosszabb útnak, legyen az Európán belül vagy épp kívül. A szervezés így ebben az esetben nagy figyelmet igényel, az út megszervezésétől egészen az olyan programok kiválasztásáig, amit egyaránt élvezhet az egész család.

Mindenekelőtt fontos a megfelelő szállás kiválasztása. A Huurportaal például külön szűrőt is biztosít a kisgyerekkel utazóknak, de a megbízható szálláshelyek többször biztosítanak felár nélkül igénybe vehető extra ágyakat, hogy az egész család egy, nagyobb szobában tartózkodhasson.

Válassz inkább repülőt az utazásra

A kisgyermekekkel való utazásra többféle eszközt is használhatunk, kezdve a vonatoktól a buszokon át egészen a repülőkig, viszont ebben az esetben jobb választás lehet, ha inkább a kényelemre teszed a hangsúlyt. A vonat és a busz általában olcsóbb, de sokkal tovább tart, amit a fiatalok kevésbé bírnak, ráadásul késés és balesetek is történhetnek az úton, amivel dugóba kerülhetünk.

Egy 10-12 órás utat a gyerekek nem fognak jól viselni, ha pedig még késés is felmerül, biztos lehetsz benne, hogy a gyerekeknek nem a csodálatos tájak és a gazdag élmények fognak megmaradni, hanem maga az út. Ezzel ráadásul egy életre elriaszthatod őket attól, hogy hosszabb útra vállalkozzanak.

Fotó: Unsplash.com

Válassz közelebbi úti célt

Mindazonáltal, ha még soha nem utaztál családdal, érdemes először közelebbi célokat kitűzni. Egy kiruccanás Bécsbe, vagy Brüsszelbe könnyebben megszervezhető, mintha egyből Japánig mennétek, és a gyerekek is jobban fogják élvezni. Ha már megmutattad a gyerekeknek az utazás örömeit ők is jobban bírják majd az utazással járó fáradalmakat a későbbiekben egy távolabbi helyet megjelölve.

Természetesen, érdemes őket is megkérdezni, hogy milyen kultúrákat ismernének meg szívesen, ha pedig nagyobbak nagyszerű lehet akár az is, hogy évről évre más családtag jelöli meg, hogy éppen hova utazzon a család.

Fotó: Unsplash.com

Dokumentumok és a poggyász

A nagy sietségben nem szabad azt sem elfelejteni, hogy a gyerekek igazolványai hamarabb lejárnak, és sok kellemetlenség érheti az egész családot, ha az egyik gyerek igazolványa a visszafelé úton már nem érvényes. Érdemes épp ezért erről előre gondoskodni, ha pedig Európán kívül utaztok, ne feledd, hogy a 18 év alattiaknak is szükséges útlevél.

Sokkal jobb, ha ezeket inkább magadnak tartod, elkerülve, hogy a gyerekek véletlen kihagyják a csomagjukból.

Ezenkívül jobb, ha a kisebb gyerekeknek te magad pakolsz be, mert bár lehet, hogy átbeszélted velük, hogy milyen ruhákra és tárgyakra lesz szükség az utazás alatt, elfelejthetik berakni. A kisebb gyerekek fontosabbnak érzik a játékok elcsomagolását, és kevésbé fognak például a fogkefére figyelni, így az első utazás előtt mindenképpen érdemes együtt átnézni a csomagot, hogy biztosan minden a helyére kerüljön még időben.

Fotó: Unsplash.com

Közös programok megszervezése

A közös út már önmagában nagyszerű kikapcsolódás kicsiknek és nagyoknak is, viszont, ha szeretnéd megszerettetni az utazást a gyerekekkel is, érdemes a programok kiválasztásánál is figyelemmel lenni rájuk. A gyerekek kevésbé fogják értékelni a történelmi helyeket, de, ha számukra is becsempészel pár programot a listára, biztos lehetsz benne, hogy a középkori várakat is könnyebben befogadják majd.

Manapság már sok olyan programot találhatsz szerte a világon, amely egyaránt jó szórakozás a család minden tagjának, így például egy vizí park vagy vidámpark, ha felkerül a listára biztos lehetsz benne, hogy a gyerekek legközelebb is szívesen kísérnek el egy hasonló útra.

Keresd a kedvezményeket

A gyerekekkel való utazás nagyobb budgetet igényel, de jó, ha tudod, hogy többféle kedvezményt is igényelhetsz a kisebb gyerekekre vonatkozóan. Sok repülőgép társaság például nem számít fel extra költséget, ha 2 évnél fiatalabb gyerekkel utazol, de a vonatok és a buszjegyek is olcsóbbak, ha 18 év alattinak veszel jegyet.

Mindazonáltal, a legtöbb belépőjegy a gyerekeknek kedvezményesen vásárolható meg, így akár várakat néznél meg velük, akár vidámparkba indulnál érdemes erről előre tájékozódnod. Ezzel nemcsak a költségvetést szűkítheted, de egy listát is könnyebben felállíthatsz azokról a látványosságokról, amiket érdemes megnéznetek.

Fotó: Unsplash.com

Gyógyszerek és a gyermekek egészsége

Nem szabad azt sem elfelejteni, hogy a gyerekek sokkal hamarabb betegszenek meg, és a különleges ételeket is nehezebben emészthetik meg, mint a felnőttek. Épp ezért, érdemes alapvető gyógyszereket mindenképpen csomagolni az útra, hogy probléma esetén ne kelljen egyből a sürgősségire rohanni. Mindazonáltal, ha kisebb gyerekkel utazol, inkább érdemes több pelenkát és egyéb tárgyat amire szüksége van becsomagolni, hogy ne azzal teljen a nyaralás első napja, hogy a számára megfelelő termékeket próbálod beszerezni.

A legtöbb turista központban kevésbé érhető el hintőpor, pelenka és egyéb kisgyerekek számára szükséges termék, így erről jobb előre gondoskodni.

Itt pedig érdemes megemlíteni a biztosítás fontosságát is. Ne feledd, hogy minden családtagra külön biztosítást szükséges kötni, így a 2 éves gyermekre vonatkozóan külön kötvényre van szükség csakúgy, mint egy felnőttre. A biztosítás személyre szól, így, ha elfelejted bebiztosítani a gyerekeket, és baleset éri őket, neked hiába van, nem kapsz egy forintot sem a biztosítótól.

Fotó: Unsplash.com

Válassz barátságosabb országokat

Kisgyerekkel utazni tehát nem egyszerű, de egy kis odafigyeléssel könnyen megszervezhető az út úgy is, hogy mindenki élvezhesse azt. Amennyiben az egész család útnak indul, érdemes viszont olyan országot választani, ahol szívesen fogadják a gyerekekkel utazókat, így sokkal több kedvezménnyel és közös élménnyel gazdagíthatod a családot. A barátságosabb országok ráadásul kevesebb figyelmet igényelnek, így sokkal több időt tudsz a szórakozásra szentelni.

Kerüld például az olyan országokat, ahol magas a bűnözés, gyakori a lopás és az esetleges csalások száma. Így nem kell minden percben azon aggódnod, hogy megfelelő sarkon fordultatok-e be, és biztos megvan-e még a pénztárcád. Ne feledd, hogy az érzelmeid kihatnak a gyerekekre is, így, ha úgy érzik, hogy folyamatosan szorongsz valamiért sokkal kevésbé fognak felnőttként egyedül is világot látni.

Helyezd a hangsúlyt tehát a szórakozásra, és próbáld meg minden szempontból a legjobb élményeket biztosítani a gyerekeknek. Bár kisebb korban még nem látjuk majd ennek hasznát, de mire felnőnek mindenképpen hálásak lesznek. Azoknak a gyerekek ugyanis, akiket nagyszerű élmények értek külföldön, sokkal nyitottabbak lesznek az egész világra.