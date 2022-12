Okos megoldások otthonunk melegen tartásához (x)

Egy nehezebb feladat

Magas a közüzemi fűtésszámla? Bizony egyre többen szembesülünk azzal, hogy a komfortszint, amit tavaly még belátható rezsiköltségen tudtunk biztosítani házunkban, idén már luxusnak számíthat. A jelenlegi elkeserítő helyzet pedig még akár fokozódhat is az energiaválság miatt. Mindez pedig nem kis fejtörést okoz, hogy miként legyen megfelelő, kellemesen meleg hőmérséklet az otthonunkban.

Fotó: 123rf.com

Nehéz lehet eldönteni, hogy keressünk-e valamilyen hosszú távú megoldást problémáinkra – például hőszivattyús fűtéssel –, vagy maradjunk a filléres házi praktikáknál. Most mindkettőhöz adunk néhány ötletet!

Okos megoldások

Az, hogy az alábbiak közül melyiket vetjük be számos tényezőtől függhet a pénzügyi kereteinktől kezdve az egyéni preferenciákig. Egy biztos: mindegyik beválik!

1. Napelemes fűtés

A legjobb ebben a helyzetben előre menekülni: érdemes megújuló energiába fektetni. Egy napelemes rendszer kiépítésével és hőszivattyús fűtési megoldással bizony sokat spórolhatunk a családi kasszának.

2. Korszerű szigetelés és nyílászárók

Ingatlanunk jó hőmegtartására is érdemes gondolni, a megfelelő lábazati, homlokzati és tetőszigetelés, illetve az új nyílászárók, akár 40-60%-nyi energiát megtakaríthatnak nekünk. Mind a napelemes rendszer kiépítése, mind a nyílászárócsere vagy a szigeteltetés nagyobb befektetésnek számít, de hosszú távon láthatjuk a megtérülésüket. Nem beszélve arról, hogy házunk értéke is növekszik ezeknek köszönhetően!

3. Észszerű fűtés

Amikor nem tartózkodunk otthon, akkor vegyük lejjebb az átlaghőmérsékletet 2-3 fokkal. Többel ne, mert akkor sok energiát pazarolunk el a lakás visszafűtésére, de ez még belátható különbség az alaphőhöz képest. A helyiségek között is bátran tegyünk különbséget, míg a nappaliban, konyhában és fürdőben lehet 20-21 fok is, addig a hálókban, vendégszobában tökéletesen elég a 18-19 fok – egyébként is egészségesebb ilyen hőmérsékleten aludni.

4. A fűtőtestek hatékony működése

Ne pakoljunk a radiátorok köré semmit, a nagy bútorok, hosszú függönyök mind visszafogják a fűtéshőt, de a teregetni való ruhát se helyezzük rájuk, ez is ugyanolyan negatív hatással lesz a hőérzetre. De a jobb hőmegtartást érdekében tehetünk hőtükörfóliát is a fűtőtestek mögé, ami a hatékonyan visszasugározza a hátul elszökő megtermelt meleget. A szellőztetésre is figyeljünk oda: egy gyors kereszthuzattal hamar frissre cserélhetjük az állott levegőt, ne hagyjunk órákig nyitva egy ablakot sem!

Eljött az az év, amikor minden háztartásnak fontossá vált, hogy minél energiatakarékosabban oldják meg a fűtést. Erre léteznek költséghatékony otthoni praktikák, de az elején nagyobb befektetést igénylő, viszont hosszú távon megtérülő megoldások is – például hőszivattyús fűtési rendszer kiépítése vagy egy teljeskörű nyílászárócsere. Bármelyiket is engedi meg pénztárcánk, fontos, hogy legyünk tudatosak a mindennapi energiahasználatban, így hatásosan csökkenthetjük kiadásainkat!