Loft, a modern elegancia otthona (x)

A loft angolul (és francuául is) padlásteret jelent, amely azonnal meg is határozza, hogyan is kell elképzelni a loft stílust. A 19. század közepén természetesen a művészetek modern bölcsőjében, Párizsban kezdődött a trend, és annak ellenére, hogy a lakberendezésben nem a művészi elképzelés határozza meg, megszületésének mégis szorosan köze van a művészetekhez. Az abban az időben készült hatalmas festményeket nem lehetett akárhol kiállítani, és a monumentális, extrém belmagassággal rendelkező műtermeket kezdték először loftnak hívni.

Fotó: miniwebshop.hu

A lakberendezésben pedig New Yorkban lett népszerű az 1940-es években, amikor hasonló célokkal sorra alakították ki a loft lakásokat. Ám jelenlegi értelmében az 1970-es években Angliában vált széles körben divatossá, amikor egymás után zártak be a gyárak, raktárak, amelyeket aztán szokatlanul nagy belmagasságuk ellenére is lakásnak vagy műteremnek használtak.

Ebből adódnak máig vonzó stílusjegyei, amelyek egyszerre sugároznak különleges egyszerűséget és egyedi előkelőséget. A szabadság szinonimája a lakberendezésben, és napjainkban is meghatározó felfogás. Városi környezetben olyanok kedvelt stílusa, akik a letisztultság mellett a kreatív megoldások hívei, akik minimalista felfogásban látják a nagyszerűséget.

A fenti jellemzőknek megfelelően a loft bútorok a speciális környezethez alkalmazkodnak, a nagy nyitott tér és az ipari stílus kiegészítői. Sokoldalúak, ugyanakkor jól állnak az olyan jellemzőknek, mint például a téglafal, az akár csak dekorációként szolgáló csövek, vagy a látványos gerendák.

Fotó: miniwebshop.hu

A loft a modern városi stílus megtestesítője, így a praktikusság is alapkövetelmény. Gyakori, hogy helyiségtől függetlenül több funkcióval bírnak az elemek, és az is, hogy alapvetően mobilak. Letisztult formák és modern elegancia párosítása, és ez az anyagokban is visszaköszön. A fa és a bőr párosítása mellett a fém is főszereplő, mindez néhol monumentális méretekben, amely a tágas tereket is feldobja.

Fotó: miniwebshop.hu

A rusztikus stílus pedig a lakás minden helyiségébe illik, az előszobától a hálószobáig a padlótól a plafonig berendezhető loft bútorokkal a lakás. Az előszobában a fémvázas cipőtartótól a fa vagy éppen fém álló fogason át akár az industrial stílusú komódig rengeteg megoldás elképzelhető.

A konyhákban a nagy, monumentális fa asztal és konyhai munkapult gyakori, de az üveg is alapvető alapanyag. A sima és szögletes élek különösen jól mutatnak egy loft stílusú konyhában, akárcsak a fémvázas konyhasziget, tároló és tálalókocsi, és természetesen egy fém mosogató és hűtő.

A nappaliban a nagy ülőgarnitúra áll a középpontban, ez lehet bőr vagy szövet. A loftra jellemző egyszerűség nem engedi a zsúfolt tereket, így egy dohányzóasztal és egy állólámpa a megfelelő helyen, és már kész is vagyunk! De egy jól eltalált sarokpolc, egy könyvszekrény vagy akár egy fém vázas fali design polc kiegészítőnek még elkelhet.

De még a hálószoba is könnyen otthonossá alakítható loft bútorokkal. A pihenéshez szükséges nyugodtság megteremtésében is segíthet a berendezés, és a minimalista felfogás a hálószobában is nyerő lehet. A fém vázas vagy fa keretes ágy mellé remekül áll egy hasonló stílusú éjjeli szekrény, és a stílusok váltakozása sem okoz gondot, a loft enteriőrbe könnyen illeszthető be az antik és a modern, így a fa és a fém remekül egészíti ki egymást. És ez még a fürdőszobára is igaz.

A loft nem véletlenül korunk egyik meghatározó berendezési stílusa, a modern városi lét egyik méltán kedvelt műfaja. A régimódi és a modern bútorok egyszerre alkotják az ismertetőjegyeit, jól megfér egymással a monumentális és a minimális. A lakás egyedi ismertetőjegyei és a bútorok rusztikus stílusa gyönyörű egyveleget alkotnak, és valóban a legmodernebb igényeknek megfelelő hangulatot teremtenek.