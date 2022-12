A tökéletes férfi bőrpénztárca hat jellemzője (x)

1. Csak a kicsi méret a férfiasan tökéletes?

Ugyan az erősebbik nem tagjai általában, általánosságban szeretik, ha a tárcájuk nem túlságosan nagy, de azért kár lenne ilyen módon beskatulyázni a modelleket. Igen, a https://modivo.hu/c/ferfiak/kiegeszitok/penztarcak oldalon akadnak kisebb és nagyobb alternatívák is. Az, hogy egyénileg melyik a befutó, abszolút ízlés és személyes szokások függvénye. Úgyhogy az univerzális tanácsok helyett jó ötlet arra koncentrálni, hogy egyénileg mik az igények.

2. Az elegancia színe a fekete?

Igen, ezt kár lenne megkérdőjelezni, de helyesebb úgy fogalmazni, hogy a fekete is. Hiszen például a barna variánsok is roppantul elegánsak, arról nem is beszélve, hogy mennyire népszerűek. Ugyanakkor a gyártók az idei trendre jellemző színességet is behozták a palettába, tehát aki örömmel szavazna valamilyen újítóan más árnyalatra, mint ami a megszokott, ezt könnyedén megteheti.

3. Fontos, hogy az iratok is elférjenek?

A tárca belső kialakítására is ildomos néhány pillantást vetni. Van, aki például már nem is használ készpénzt, így nem lényeges, hogy mekkora fakk áll rendelkezésre mondjuk az aprónak, papírpénznek. Ám annál hangsúlyosabb, hogy akad-e elég hely az iratoknak, kártyáknak. Más pedig pont fordítva van ezzel. Azaz ezen a ponton is az egyéni elképzelések érvényesülése a sikert hozó cél.

Fotó: modivo.hu

4. Az összhatás is sokat nyom a latba?

Igen, és ehhez hozzátartozik az öltözködés. A https://modivo.hu/c/ferfiak/ruhanemu/ingek oldalon sorakozó ingek kivétel nélkül stílusos társaivá válhatnak a kiszemelt tárcának. Sokan első ránézésre nem látják a két terület közötti összefüggést. Ám, akik a farzsebükben szeretik tartani a tárcájukat, valószínűleg nyomban értik, hogy hogy jönnek ide az ingek. De egyébként is. A bőr pénztárca egyfajta életstílust képvisel, amihez az elegáns öltözet is hozzátartozik. Ahogy az a következő tippünkben is bizonyítást nyer.

5. Hogyan viselj stílusosan farmerdzsekit?

A pénztárca, mint sportos kiegészítő is főszerephez juthat a mindennapokban. S ha ez így van, akkor még jó, hogy a farmerkabát sem maradhat ki a képletből. A párosítás ellenállhatatlan, ez tény. Ami pedig a dzseki hordását illeti, érdemes három apró tippet megfontolni vele kapcsolatban. Avagy hogyan viselj stílusosan farmerdzsekit? Három tipp férfiaknak!

Az egyik a színösszeállítás. Olykor a kicsinek tűnő részletekben bújik meg a lényeg. Így még a cipő árnyalatát is jó ötlet belevonni a kompozícióba.

Aztán a második tipp, hogy az elegancia és a lazaság stílusosan közös nevezőre hozható, úgyhogy az ingek jelen esetben is szóba jöhetnek.

A harmadik tanácsunk pedig férfiak esetében különösen hangsúlyos: jó, ha a tárca elfér a dzseki zsebében, így ugyanis mindig kézközelben várakozhat.

6. Az ápolás és az élettartam hossza összefügg?

Igen, végül a tökéletesség úgy őrizhető meg, ha a bőr pénztárca használata kíméletes, így az évtizedeken át tartó alkalmazás garantálható!