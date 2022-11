Hogyan válasszuk ki a ruhák színét és mintáját az alaknak megfelelően? (x)

Saját alkatod erősségeinek és hiányosságainak ismerete segít a megfelelő ruha kiválasztásában, hiszen az egyes sziluett-típusokhoz bizonyos fazonok, színek és minták jobban passzolnak, mint másokhoz. Érdemes megismerni a saját arányaid, ennek megfelelően öltözködni, karcsúbbnak tűnni, az alak erősségeit megjeleníteni, hiányosságait pedig elrejteni. Hogyan válasszunk ruhát a testfelépítésünk szerint? Meghívunk egy rövid útmutatóra, tarts velünk!

Hogyan varázsoljunk színekkel és mintákkal makulátlan alakot?

Mindannyian tudjuk, hogy a ruhák stílusának varázslatos ereje van. Megfelelően megválasztva elrejthetik az alak hibáit, kiemelhetik az erősségeket és varázspálca suhintásra ínycsiklandó íveket kreálhatnak. Másrészt a mintákról legendák keringenek: hogy a keresztben csíkos kiszélesít, a nagyobb, kiterjedt mintázat megnagyobbít, és egyébként is általánosságban sem tudod, hogy mit mivel kombinálj. Kicsit tartasz tőlük, nem is biztos, hogy hiszel bennük, ezért ma úgy döntöttünk, hogy rendet teszünk a fejekben a tévhitek kapcsán. Kezdjük konvencionálisan az alapvető információkkal:

Ha valamit szélesíteni szeretnél, válassz keresztmintákat. Ha inkább a karcsúsítás a végcél, preferáld a függőleges csíkozást.

Ha attól tartasz, hogy a minták túlságosan szélesítik az alakod felső részét, vásárolj egyszínű felsőruházati termékeket.

Az arccal harmonizáló minták kiválasztásakor ügyelj a haj színére és a bőrszíntípus helyes meghatározására. A szőkék finom, virágmintás, a barnák az erősebb, intenzívebb, geometrikusabbak, a vörös hajúak etno, bohó stílusban érzik majd jól magukat.

Ha felül és alul is mintákat viselsz egy blúz és nadrág kombinációban, akkor ügyelj arra, hogy a kiegészítők a hozzájuk illő árnyalatban pompázzanak, nyugtatva, tonizálva az egész megjelenést.

Egy mintás blúzhoz nyugodtan viselhetsz egy szoknyát az egyik mintából „kölcsönzött” színben, így összefüggő egészet alkot majd az outfited.

Hogyan viseljünk mintás ruhákat?

A sziluettek feloszthatók arányos (azonos váll- és csípőszélesség) és olyan típusokra, amelyeknek van valamilyen balansz problémája (szélesebb a váll vagy a csípő). Amikor úgy döntünk, hogy mintás ruhákat használunk a stilizáció során, ezt tudatosan kell tennünk, és jól kell használnunk az alakunk korrigálása érdekében. A képletek tökéletesen alkalmazhatók a szimmetria megteremtéséhez, ügyelni kell azonban arra, hogy az eredeti egyensúly ne sérüljön! A minták képesek nagyítani vagy összenyomni az alakot, és elvonni vagy ráhelyezni a fókuszt valamire attól függően, hogyan használjuk őket. A következő testtípusok birtokában figyelni kell a motívumok nagyító erejére: a kicsi, vékony, rövid sziluetteket a túl nagy minták túlterhelhetik, a magas és nagy kontúrokat pedig vizuálisan még tovább növelhetik. A nem arányos magasságú nőknek figyelembe kell venniük a látás optikai csalódás okozta szemfényvesztő képességét is: egy alacsony, 160 centi alatti nő lehetőleg kerülje a mintás nadrág vagy szoknya és a sima felső kombinációját, mert ez a párosítás minden figyelmet az alsó fertályra irányít majd. A magas nők, 170 centi felett, akik szeretnének kicsit lecsalni a magasságukból, preferálják nyugodtan a mintás alsót, mert, ahogy már említettük, ezzel a trükkel a fenekükre irányítják a fókuszt, és ezzel optikailag alacsonyabb benyomást keltenek majd. Természetesen a vázolt megoldások a férfiakra is igazak, és egy férfi dzseki vásárlásakor is ugyanúgy szem előtt tartandók.